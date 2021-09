Żużel. Lokomotiv - Kolejarz O. Piotr Mikołajczak dla Interii: Bardziej to media i kibice stawiają nas w roli faworyta

OK Bedmet Kolejarz na papierze wydaje się faworytem półfinałowego dwumeczu 2. Ligi Żużlowej z Optibet Lokomotivem Daugavpils. Co na to menedżer i zarazem dyrektor opolskiego klubu - Piotr Mikołajczak? - Chyba to bardziej media i kibice stawiają nas w roli faworyta, bo wygraliśmy rundę zasadniczą. Ja natomiast zawsze powtarzam, że w play-offach znalazły się cztery najlepsze drużyny. Jedzie się z czystym kontem, więc sezon zaczynamy od nowa - powiedział w rozmowie w Interią.

Najlepszy zespół sezonu zasadniczego solidnie przygotował się do poniedziałkowej potyczki. Mikołajczak ma świadomość, co będzie istotne w decydującej fazie rozgrywek. - Trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i zdeterminowanym, żeby wyszło tak jak do tej pory to nam wychodziło. Przygotowaliśmy się, w piątek odjechaliśmy trening w Bydgoszczy. Podchodzimy do meczu na poważnie, chcemy ten dwumecz wygrać. Wszystkie działania są ku temu skierowane - dodał.

W play-offach każdy wyścig może decydować o być albo nie być w finale. Presja działa mobilizująco, czy pęta nogi? - Presja zawsze jest. Przed sezonem postawiliśmy sobie jasny cel - najpierw play-offy, teraz naszym celem jest znalezienie się w finale i wygranie rozgrywek. Presja menedżerowi towarzyszy, zawodnicy też bardzo chcą finału i siedzi to w ich głowach. Myślę, że presja jest mobilizująca i bardziej pozytywnie nastawiająca. Mam nadzieję, że nam pomoże - stwierdził nasz rozmówca.

Wystąpić mieli młodzieżowcy ekstraligowego Eltrox Włókniarza Częstochowa. Teraz jednak przesądzone jest, że w pierwszym półfinale nie pojedzie Bartłomiej Kowalski. - Bartek niestety jeszcze jest niezdolny do jazdy. Rozmawiałem z nim. W przyszłym tygodniu ma zacząć treningi i się objeżdżać. Do Daugavpils z nami nie pojedzie. Gwarantujemy, że w rewanżu wystąpi na 100 procent - zapewnił.

Mikołajczak docenia klasę zawodników Optibet Lokomotivu. - Drużyna z Daugavpils jest młoda i nieobliczalna. Tak naprawdę ci zawodnicy mogą zrobić wszystko, mogą wygrać z każdym. Dochodzi jeszcze specyfika ich toru. Większość naszych zawodników przed meczem w rundzie zasadniczej jeszcze tam nie jeździła. Pokazaliśmy jednak wtedy naszą siłę. Wierzę, że przywieziemy przynajmniej taki sam wynik (46:44 - dop. red.). Walka będzie do ostatniego biegu, mecz będzie trzymał w napięciu - podkreślił menedżer.

Nie brakuje opinii, że to przedwczesny finał. - Wszystkie drużyny w play-offach są mocne. Można zobaczyć jak rozpędzili się zawodnicy z Landshut. Tak naprawdę to każda ekipa z tej czwórki może znaleźć się w finale, a następnie go wygrać. Nie chcę określać, że to przedwczesny finał. Tor wszystko zweryfikuje. Liczę, że będziemy w finale i osiągniemy upragniony cel dla naszych sponsorów, kibiców i zarządu - podsumował Mikołajczak.



Awizowane składy na mecz Optibet Lokomotiv Daugavpils - OK Bedmet Kolejarz Opole:

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 9. Jewgienij Kostygow, 10. Ricards Ansviesulis, 11. Kjastas Puodżuks, 12. Ernest Matjuszonok, 13. Oleg Michaiłow, 14. Francis Gusts, 15.

OK Bedmet Kolejarz Opole: 1. Kamil Brzozowski, 2. Oskar Polis, 3. Jacob Thorssell, 4. Mads Hansen, 5. Andriej Kudriaszow, 6., 7. Marcel Krzykowski.

Początek spotkania w poniedziałek, 6 września, o godzinie 17:00.