Żużel. Leszek Tillinger: Za chwilę więcej zawodników w izolacji niż zdolnych do jazdy

Koronawirus zbiera coraz większe żniwo w PGE Ekstralidze. Po wykryciu parę dni temu zakażenia u Patryka Dudka i Artioma Łaguty, we wtorek wieczorem gruchnęła wiadomość o zachorowaniu na COVID-19 braci Holderów. Na myśl przychodzi mi smutny wniosek, że za chwilę będziemy mieć w klubach więcej zawodników na izolacji niż zdolnych do jazdy. Strach się bać, co stanie się jutro, pojutrze, po kolejnych badaniach. A im bliżej startu sezonu, tym ich liczebność i częstotliwość będzie sukcesywnie wzrastać.

Jeżeli lista zakażonych będzie się zapełniać w tak zastraszającym tempie, jedynym rozsądnym rozwiązaniem powinno być przesunięcie startu ligi. Przynajmniej tej inauguracyjnej i ewentualnie drugiej serii. Widzę jednak jedną okoliczność łagodzącą. Jeżeli uchowają się kluby, w co trudno mi na teraz uwierzyć, w których nie będzie pozytywnych testów na koronawirusa, to ich nie blokujmy. Niech się ze sobą zmierzą zgodnie z planem.

Posiłkowanie się za wszelką cenę gośćmi nie ma sensu. Jednym, dwoma jeszcze można się podratować, ale na dłuższą metę sięganiem po żużlowców z niższych szczebli zabijemy i wypaczymy rywalizację. Wpadniemy w jakiś obłęd.

Organy zarządzające wszystkimi ligami mają ciężki orzech do zgryzienia. Naprawdę im nie zazdroszczę i nie chciałbym być w ich skórze. Bo choćby nie wiadomo ile tęgich głów zasiadło przy jednym stole, przyszłości nie przewidzą.

Pamiętajmy, że jednocześnie ruszają PGE Ekstraliga i eWinner 1. Liga, dlatego wzięcie gości nie będzie takie proste. A to by oznaczało, że gdy już włączymy telewizor w święta Wielkiejnocy i zobaczymy w nim bezpośrednią transmisję z zawodów żużlowych, to już będzie powód do radości.

Zdjęcie Jack Holder i Chris Holder / Sławomir Kowalski / Newspix