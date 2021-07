Żużel. Leszek Tillinger: Po trzecim tytule Zmarzlik zatańczy z gwiazdami. Czy za parę lat zostanie sam na parkiecie?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Co dalej z Unią. Jak potoczy się play-off INTERIA.TV

Nie chcę się już pastwić nad Maciejem Janowskim i jego zachowaniem podczas niedzielnego finału IMP w Lesznie. Moje zdanie w tej dyskusji i tak nic nie zmieni, a głos w sprawie zabrała już praktycznie cała żużlowa Polska. Jedni równają zawodnika Betard Sparty z ziemią, inni biorą w obronę, natomiast ja wolę się skupić na tym, co przed nami.

W piątek w Pradze zaczynamy cykl Grand Prix. Patrząc na stawkę, obawiam się, że w tym roku klasyfikacja generalna wyraźnie nam się rozjedzie. Na koniec przygody z BSI dostaniemy Grand Prix dwóch prędkości. Coś w stylu tegorocznej PGE Ekstraligi.

Wielkiego trzęsienia ziemi nie należy się spodziewać. Karty będzie rozdawać stara gwardia. Zgadzam się ze Sławkiem Kryjomem, który typuje trzeci złoty medal z rzędu IMŚ - Bartosza Zmarzlika. Reprezentant Polski jest w sztosie, prezentuje się najrówniej i wystarczy, że skupi się na swojej robocie, a reszta się ułoży.

Naprawdę nie widzę w całej stawce żużlowca, który mógłby zastopować marsz Bartka po złotego hat-tricka. A gdyby Zmarzlikowi udała się ta niebywała sztuka, wskoczyłby w pobliże najlepszej dziesiątki klasyfikacji medalistów IMŚ. Będzie w kleszczach duńskich arcymistrzów. Przed Erikiem Gundersenem, a tuż za Ole Olsenem. Na wyciągnięcie ręki miałby już prawdziwą galerię sław z Jasonem Crumpem, Gregiem Hancockiem, Barrym Briggsem i Hansem Nielsenem na czele. TOP 3: Rickardssona, Maugera i Fundina zostawmy na razie w spokoju. Nie zmienia to faktu, że wychowanek klubu z Gorzowa po trzeciej koronie zatańczyłby z gwiazdami, a liczy sobie dopiero dwadzieścia sześć lat. Czy za parę sezonów zostanie sam na parkiecie?

Za Zamrzlikiem, oprócz równej i diabelsko wysokiej formy jaką aktualnie prezentuje przemawia fakt, że za organizację większości rund odpowiadają Polacy. Oni znów ratują cykl. To u nas odbędą się podwójne turnieje. Z trzech aren: Wrocławia, Lublina i Torunia, przynajmniej na dwóch obiektach można zrobić znakomity tor pod ściganie i ofensywną jazdę. To również dobra informacja dla Zamrzlika.

Bartek jak się na coś zaprogramuje i czegoś bardzo pragnie, idzie po to niczym maszyna. Pokazał to IMP. Brakowało mu tego tytułu, a on nawet nie wyłączył się na czas trwania zawodów, tylko wręcz miał klapki na oczach żeby zagarnąć ten brakujący i wypominany mu ciągle skalp.

W gronie faworytów do zajęcia miejsc na "pudle" umieściłbym poza Zmarzlikiem Taia Woffindena, Jasona Doyle’a Leona Madsena i oczywiście Macieja Janowskiego. Kolejność przypadkowa. Na czarnego konia rysuje mi się Artiom Łaguta. Duńczyk z kolei zawsze się prześlizga i jest w tym, co wyprawia piorunująco skuteczny. Z nowych twarzy nie widzę niestety nikogo, kto byłby w stanie zamieszać.

Życzyłbym sobie żeby do batalii o tytuł włączył się także były brązowy medalista - Emil Sajfutdinow. Jestem mocno zżyty z Rosjaninem i przez sentyment bydgoski bardzo kibicuję temu chłopakowi. Osobiście myślałem, że to będzie w końcu jego rok. Niestety wpadł parę tygodni temu w dołek sprzętowy i nie potrafi się z niego wygrzebać. Jego dyspozycja jest chimeryczna i nieustabilizowana, dlatego z bólem serca muszę go wykreślić ze ścisłej listy kandydatów do tytułu.

Cała stawka z wyjątkiem Zmarzlika przyzwyczaiła już w tym sezonie, że łapie mniejsze bądź większe wpadki. Czasami nieoczywisty bohater wyskoczy niczym diabeł z pudełka, ale na dłuższą metę takie szarpanie nic nie da. W tej materii Bartek ma ogromną przewagę psychologiczną.