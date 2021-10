Żużel. Leszek Tillinger. Betonowe dzikie karty w Grand Prix. Gdzie są Jack Holder i Grigorij Łaguta?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Unia postawiła Bellego pod ścianą INTERIA.TV

Leon Madsen, Jason Doyle, Robert Lambert, Anders Thomsen i Martin Vaculik, ci zawodnicy otrzymali od organizatorów stałe dzikie karty do cyklu Grand Prix na sezon 2022. Niby utrzymuje się szóstka, a całoroczne zaproszenia dostali siódmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty i dwunasty żużlowiec dopiero co zakończonych zmagań. Ósmy Max Fricke nie był brany pod uwagę tylko dlatego, że wygrał Challenge w Zarnovicy i przepustkę wywalczył sobie sam już sierpniu.

Dobrze, że nie będzie już Mateja Zagara. Słoweniec od kilku lat tam nie pasował i wreszcie wypadł na amen. Przez takich zawodników obniża się poziom cyklu. Czasami wręcz odnosiłem wrażenie, że komandos przyjeżdża na turnieje za karę, odbębnić pańszczyznę. A niektórzy zawodnicy byli po prostu za słabi i się nie przebili, bo GP ich brutalnie weryfikowało. Dla takich zawodników jak Zagar są jednorazowe dzikie karty na rodzime rundy.

Generalnie to rozdawnictwo "dzikusów" przypomina sztukę dla sztuki. Nie czarujmy się, zawodnicy od dawna z góry wiedzą, kto nie musi się martwić o swój byt w cyklu. Madsen, Doyle, to byli medaliści IMŚ więc miejsce mają za zasługi. Ale okej, oni jeszcze bronią się reprezentowanym poziomem i należą do ścisłej czołówki.

Vaculik stracił kawałek sezonu z powodu kontuzji, ale to też uznana marka. Odrobinę wątpliwości mogą budzić w tym gronie nazwiska Thomsena i Lamberta, choć mniejsze w przypadku Brytyjczyka. Tutaj poza zamianą na Bewley’a alternatywy nie było. Thomsen wszedł na trzeciego, do Madsena oraz mistrza SEC - Mikkela Michelsena. Duńczycy będą tym samym drugą najliczniejszą nacją w GP, zaraz po Polakach.

Zastanawiam się, czy aby uniknąć kontrowersji, nie lepiej byłoby zmodyfikować systemu wręczania stałych dzikich kart. Byłbym za powrotem do starego formatu, żeby Zamiast sześciu pewniaków, utrzymywało się ośmiu. Do tego zwycięzca cyklu SEC, jedna przechodnia dzika karta i niech wchodzi pięciu z finału Challenge. Niech tym kotle trochę się zamiesza.

Brakuje mi wpuszczenia świeżej krwi. Jak już urządzamy rozdawnictwo, to spróbujmy w cyklu żużlowców, którzy gwarantują emocje i dają nadzieje, że trochę go rozruszają. Skruszą beton. Grigorij Łaguta i Jack Holder, to dla mnie idealny miks rutyny z młodością. Ten duet gwarantuje widowiskowość. Zdecydowanie wolę oglądać w akcji Rosjanina i Australijczyka niż parę zdartych płyt.