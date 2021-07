Żużel. Legendy Grand Prix! Oni nadali historię rozgrywkom

Tony Rickardsson



Medale GP: 5 złotych, 2 srebrne, 2 brązowe

Lider klasyfikacji Grand Prix wszech czasów. 5 mistrzostw na nowych zasadach całkowicie wyklucza przypadek. Rickardsson to także lider historycznej klasyfikacji mistrzostw świata. Jego wyniki budzą jeszcze większy szacunek, gdy spojrzy się w statystyki. "Dopiero" piąty na liście zdobytych podium, czwarty w klasyfikacji zwycięstw. Szweda cechowała nie tylko dobra, ale i bardzo stabilna forma.

Jason Crump

Medale GP: 3 złote, 5 srebrnych, 2 brązowe

Najwięcej medali w historii Grand Prix. Najwięcej zwycięstw w historii Grand Prix. Drugi wynik pod względem podium. Przez wiele lat Australijczyk był maszyną do walki o najwyższe cele. Jak nikt inny przełykał gorycz porażki, aż pięciokrotnie kończąc rywalizację na drugim miejscu. Zakończył poważną karierę, gdy jeszcze mógł o coś powalczyć. Kto wie, może wtedy wyśrubowałby swoje rekordy?

Nicki Pedersen

Medale GP: 3 złote, 1 srebrny, 3 brązowe

Enfant terrible żużla. Tak samo wielu go kocha, jak i nienawidzi. Był powodem wielu sprzeczek i niebezpiecznych sytuacji. Pedersen nie kalkuluje zresztą do dziś. Tylko ignorant nie wymieniłby go wśród najlepszych. Jako jeden z trzech obronił tytuł w Grand Prix. Wziął udział w 177 turniejach (drugie miejsce w generalnej klasyfikacji). W sezonie 2008 na 11 turniejów 9 razy stanął na podium. O czołówce stanowił przez lata. Postać, która zostanie zapamiętana przez dekady.

Tomasz Gollob

Medale GP: 1 złoty, 2 srebrne, 4 brązowe

Na tle stawki Gollob wypada blado w liczbę mistrzostw. Paradoksalnie mowa jednak o jednej z największych postaci całej dyscypliny. Fenomenalny agresywny styl oraz przebojowość zaprowadziła go na szczyt. Jedno mistrzostwo zabrała mu kontuzja. Cierpliwie czekał na kolejną okazję, wykorzystując ją w 2010 roku, mając na karku 40 lat. Wielkość zawodnika pokazują statystyki. Gollob ma trzecie miejsce w liczbie podium (53), drugie w liczbie zwycięstw (22) i trzecie pod względem liczby występów (164).

Tai Woffinden

Medale GP: 3 złote, 2 srebrne, 1 brązowy

Trzy mistrzostwa świata stawiają go w kanonie największych mistrzów w historii. Woffinden przebił się do czołówki niespodziewanie. W 2013 roku wrócił on do Grand Prix i od razu zgarnął złoto. Od tamtego momentu nikt już nie wątpi w Brytyjczyka, który na dodatek niemal co sezon przekonuję zmniejszającą się garstkę niedowiarków.

Greg Hancock

Medale GP: 4 złote, 2 srebrne, 2 brązowe

Człowiek, który pobił wiele rekordów. Najwięcej występów w turniejach (218), najstarszy uczestnik, zwycięzca i zawodnik na podium w historii cyklu. Najwięcej sezonów z przynajmniej jedną wygraną rundą. Można byłoby tak wymieniać bez końca. I przede wszystkim - czterokrotny mistrz świata. Wielu darzyło go sympatią za styl jazdy, niepasujący do walki o tak wysokie cele. Amerykanin zachowywał się na torze bardzo elegancko, minimalizując ryzyko.

Bartosz Zmarzlik

Medale GP: 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy

Ma dopiero 26 lat i wiele przed sobą. Ma też papiery na pobicie wszelkich rekordów. Jako trzeci w historii Grand Prix obronił tytuł mistrza świata. Oprócz tego mowa o najmłodszym zwycięzcy rundy GP w historii i drugim najmłodszym debiutancie w historii cyklu. Polak już jest wśród największych, a w przyszłości może zostać największą z legend.

Hans Nielsen

Medale GP: 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy

W klasyfikacji Grand Prix jest przed nim Billy Hamill, ale jednak Duńczyk to postać ikoniczna dla całego żużla. Cykl GP przypadł na końcówkę jego kariery, a i tak zdołał trzykrotnie stanąć na podium. Mistrzostwa w nowej formule wzbogaciły jego dorobek. Nielsen ma na dziś najwięcej medali MŚ (12). Nawet jeśli w samym Grand Prix nie zdobył ich aż tak wiele, grzechem byłoby go pominąć.