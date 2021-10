Żużel. Landshut Devils się wzmacniają. Klub porozumiał się z mistrzem świata!

Trans MF Lanshut Devils to nowa drużyna w rozgrywkach polskiej ligi. Stała się jednak rewelacją rozgrywek na najniższym szczeblu i po niezwykle emocjonującej batalii finałowej z OK Bedmet Kolejarzem Opole, awansowała do eWinner 1. Ligi. Tam już czeka ją znacznie trudniejsze zadanie, więc działacze nie zamierzają czekać. Pozostawili w składzie kluczowych zawodników, a na dniach mają ogłosić także przedłużenie umowy Kaia Huckenbecka. Zostaje menedżer Sławomir Kryjom oraz miejscowa perełka, Norick Bloedorn. 17-latek był pod lupą największych polskich klubów i swego czasu mówiło się, że jest bardzo blisko Moje Bermudy Stali Gorzów. Młodzieżowiec był na obozie organizowanym przez ten klub i bardzo się spodobał.



Nowym żużlowcem Devils będzie zaś Erik Riss. 26-letni Niemiec do tej pory nie zrobił furory w lidze polskiej, ale jest utytułowany na arenie międzynarodowej. W 2014 roku został mistrzem świata na długim torze, czego dokonał jako najmłodszy zawodnik w historii. Najlepszy na świecie był również drużynowo, ponadto wygrywał indywidualne mistrzostwa swojego kraju. Miał podpisanych kilka umów z polskimi klubami, ale rzadko jeździł i prezentował się kiepsko. Wydaje się jednak, że nie dostał realnej szansy potwierdzenia swojego potencjału. Może dostanie ją właśnie w Landshut.





Potrzeba jeszcze jednej strzelby

Reklama

Beniaminek eWinner 1. Ligi wyraźnie zamierza oprzeć skład na tych, którzy przyczynili się do tegorocznego sukcesu. Niemcy muszą jednak pamiętać, że pomiędzy ligami jest przepaść. Potrzebują jeszcze minimum jednego dużego nazwiska, kogoś kto będzie trzecim liderem zespołu. Pytanie też, jak w wyższej klasie rozgrywkowej poradzą sobie Smolinski czy Berge. Francuz jeździł już w niej dla Polonii Bydgoszcz i szału nie robił. Wygląda jednak na to, że w ostatnim czasie jego klasa sportowa widocznie wzrosła, bowiem został najlepszym żużlowcem 2. Ligi Żużlowej. Jeszcze niedawno mógł jedynie o tym pomarzyć.



Berge, Smolinski, Huckenbeck i Bloedorn to na eWinner 1. Ligę nazwiska przyzwoite, ale należy ściągnąć jeszcze 2-3 zawodników. Riss być może powalczy o skład, ale trudno oczekiwać, by był realnym wzmocnieniem. Niepewna jest przyszłość Valentina Grobauera, przez lata niezwykle solidnego drugoligowca, który jednak zaliczył słaby sezon i raczej nie jest przewidziany do jazdy w eWinner 1. Lidze. Podobnie, jak Tobias Busch.