Żużel. Łaguta zabrał Zmarzlikowi rekord w Grand Prix! Polak i tak goni legendy

Patryk Głowacki Żużel

Niemalże każdym występem w Grand Prix Bartosz Zmarzlik pracuje na status legendy żużla. Obecnie Polak jest na dobrej drodze, by jako pierwszy w erze GP zdobyć mistrzostwo świata trzy razy z rzędu. Nic dziwnego, że powoli zawodnik zbliża się do kilku rekordów cyklu. Jeden mógł zostać wyrównany w sobotę. Marzenia zabrał jednak Artiom Łaguta, który spróbuje przeszkodzić Polakowi w przejściu do historii.

