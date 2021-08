​Żużel. Łaguta sprawił psikusa Zmarzlikowi. Dwóch Polaków na podium

Według "Boskiej komedii" Dante Alighieriego nad bramą piekła widnieje napis: "Porzućcie wszelką nadzieję, wy którzy tu wchodzicie". Po piątkowym turnieju Grand Prix w Lublinie można było żartować, że promotorzy żużlowego cyklu Grand Prix powinni wykorzystać ten cytat i umieszczać go nad bramami parków maszyn poszczególnych stadionów, na których rozgrywane są indywidualne mistrzostwa świata. Tak by wyraźnie widzieli go żużlowcy i uświadomili sobie, że mogą porzucić nadzieje na złoty medal mistrzostw świata, dopóki w takiej formie jak obecnie, będzie Bartosz Zmarzlik.

Polski król dominował w piątek i wiele wskazywało na to, że będzie dominował również w sobotę. Stawką był wyczyn spektakularny, bo wygranie czwartego turnieju Grand Prix z rzędu. W pierwszych biegach Zmarzlik miał pewne problemy, ale wydawało się, że jest to tylko szukanie idealnego dopasowania motocykli. W inauguracyjnej serii mocno naciskał go Robert Lambert, w kolejnym wyścigu stoczył zwycięską walkę bark w bark na przeciwległej prostej z Leonem Madsenem, a w trzeciej serii o grubość opony przegrał nawet z Maxem Fricke. Gdy jednak w przedostatniej serii fazy zasadniczej z łatwością objechał niepokonanego do tej pory Artioma Łagutę i Emila Sajfutdinowa, wręcz płynąc po torze, zanosiło się na to, że nie będzie w tym dniu na niego mocnych.



Wygrał fazę zasadniczą, w półfinale zdystansował Fredrika Lindgrena, a i finał ułożył się dla niego idealnie. Startując z drugiego tora mocno wypchnął na zewnętrzną Artioma Łagutę i łatwo minął Dominika Kuberę. Rosjanin jednak nie odpuścił. Wyprzedził startującego z "dziką kartą" Kuberą i rzucił się w pogoń ze Zmarzlikiem. W końcu odważnie wjechał przed gorzowianina, a ten nie zdołał już skontrować. Kubera obronił się przed atakami Lindgrena i ukończył turniej na trzecim miejscu. To był dla niego weekend marzeń!



Sromotnie rozczarował niestety drugi z polskich kandydatów do medali w tegorocznym Grand Prix. Maciej Janowski Lublina nie będzie wspominał dobrze. Przyjechał do tego miasta jako współlider klasyfikacji generalnej, a dwa słabe turnieje nad Bystrzycą być może pozbawiały do szans na podium mistrzostw świata. W sobotę znów nie awansował do półfinału. W pierwszym swym wyścigu po fatalnym starcie zdołał wyprzedzić tylko

Sobotni turniej fatalnie zakończył się dla Martina Vaculika, który po upadku w 12. biegu został z podejrzeniem złamania prawego obojczyka lub łopatki, odwieziony do szpitala na szczegółowe badania. Ten bieg w ogóle był nieprawdopodobnie pechowy, bo żużlowcy stawali w nim pod taśmą aż pięciokrotnie. Najpierw na wejściu w pierwszy wiraż upadli Jason Doyle i wspomniany Vaculik. Potem w taśmę wjechał rezerwowy - Wiktor Lampart. Za trzeci podejściem upadł w drugim łuku walczący z Doylem drugi rezerwowy - Mateusz Świdnicki, ale sędzia uznał, że źle zadziałała maszyna startowa i zarządził powtórkę w pełnym składzie. W niej ponownie leżeli Świdnickim z Doyle’m, ale tym razem w pierwszym wirażu. Dopiero za piątym razem cała czwórka szczęśliwie dojechała do mety.

Grand Prix w Lublinie (VI runda mistrzostw świata):

1. Artiom Łaguta (Rosja) 20 (3,3,3,2,3,3,3)

2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 19 (3,3,2,3,3,3,2)

3. Dominik Kubera (Polska) 13 (3,0,3,3,1,2,1)

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) 12 (3,2,2,w,3,2,0)

5. Emil Sajfutdinow (Rosja) 10 (2,2,2,2,1,1)

6. Max Fricke (Australia) 8 (1,0,3,1,2,1)

7. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 9 (2,3,0,3,1,0)

8. Anders Thomsen (Dania) 8 (1,2,1,2,2)

9. Robert Lambert (Wielka Brytania) 7 (2,1,1,3,0)

10. Jason Doyle (Australia) 6 (0,0,1,2,3)

11. Martin Vaculik (Słowacja) 5 (2,3,-,-,-)

12. Leon Madsen (Dania) 5 (0,1,3,1,0)

13. Krzysztof Kasprzak (Polska) 5 (0,2,1,0,2)

14. Matej Żagar (Słowenia) 5 (1,1,2,0,1)

15. Maciej Janowski (Polska) 4 (1,1,0,2,0)

16. Oliver Berntzon (Szwecja) 2 (0,0,0,0,2)

17. Mateusz Świdnicki (Polska) 0 (0,0)

18. Wiktor Lampart (Polska) 0 (t,0)





Bieg po biegu:

1. Lindgren, Sajfutdinow, Thomsen, Kasprzak

2. Zmarzlik, Lambert, Janowski, Doyle

3. Kubera, Vaculik, Żagar, Berntzon

4. Łaguta, Woffinden, Fricke, Madsen

5. Łaguta, Kasprzak, Lambert, Berntzon

6. Vaculik, Sajfutdinow, Janowski, Fricke

7. Woffinden, Thomsen, Żagar, Doyle

8. Zmarzlik, Lindgren, Madsen, Kubera

9. Madsen, Żagar, Kasprzak, Janowski

10. Kubera, Sajfutdinow, Lambert, Woffinden

11. Fricke, Zmarzlik, Thomsen, Berntzon

12. Łaguta, Lindgren, Doyle, Świdnicki, Lampart (t)

13. Kubera, Doyle, Fricke, Kasprzak

14. Zmarzlik, Sajfutdinow, Łaguta, Żagar

15. Lambert, Thomsen, Madsen, Lampart

16. Woffinden, Janowski, Berntzon, Lindgren (w)

17. Zmarzlik, Kasprzak, Woffinden, Świdnicki

18. Doyle, Berntzon, Sajfutdinow, Madsen

19. Łaguta, Thomsen, Kubera, Janowski

20. Lindgren, Fricke, Żagar, Lambert

21. Półfinał 1: Zmarzlik, Lindgren, Sajfutdinow, Thomsen

22. Półfinał 2: Łaguta, Kubera, Fricke, Woffinden



23. Finał: Łaguta, Zmarzlik, Kubera, Lindgren