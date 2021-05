Żużel. Kuriozalna zmiana przepisów uniemożliwia juniorom zbieranie doświadczenia

Żużel

W zeszłym sezonie instytucja gościa była jednym z najgorętszych tematów przez cały rok. Zapisy, które powstały z myślą o zabezpieczeniu klubów na wypadek zakażenia koronawirusem były wykorzystywane nie tylko w przypadku zachorowań. Przed tym sezonem uległy one zmianie. Co niezrozumiałe, zmieniono je również w 2. Lidze, gdzie do takich nadużyć nie dochodziło. Komplikuje to sytuację juniorów, którzy nie otrzymują szans w swoich klubach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Dwie przegrane, zwalniamy trenera INTERIA.TV