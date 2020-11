OK Bedmet Kolejarz Opole to faworyt do awansu na zaplecze PGE Ekstraligi. Nowy dyrektor klubu - i zarazem menedżer drużyny Piotr Mikołajczak - zbudował silną ekipę na zmagania w 2. Lidze Żużlowej. W formacji seniorskiej są zawodnicy z doświadczeniem pierwszoligowym. Decydująca może być postawa juniorów - tam jednak nie ma najmocniejszych nazwisk.

PLUSY

Mają lidera. Chodzi o Jacoba Thorssella, dla którego zabrakło miejsca w eWinner 1. Lidze. Szwed w poprzednich dwóch sezonach startował na tym pułapie rozgrywkowym w barwach Zdunek Wybrzeża. Poprzedni rok był przeciętny w jego wykonaniu, gdyż miał ogromne kłopoty z dopasowaniem motocykla do gdańskiego toru. Na wyjazdach z kolei był solidny i punktował najrówniej w zespole. To zawodnik, który wciąż ma ambicje i chciałby wyrwać się z tej 2. Ligi Żużlowej. W Opolu powinien być liderem.

Doświadczeni seniorzy. Menedżer Piotr Mikołajczak pozostawił w drużynie Oskara Polisa, a do wychowanka częstochowskiego Włókniarza dokoptował zaprawionych w pierwszoligowych bojach zawodników, m.in. Kamila Brzozowskiego, Andrieja Kudriaszowa czy wcześniej chwalonego Thorssella. Na pozycji zawodnika U-24 będzie występował młody Mads Hansen lub debiutujący w gronie seniorów Tomasz Orwat. Formacja seniorska OK Bedmet Kolejarza jest zbudowana naprawdę ciekawie.

Mads Hansen przedłużył kontrakt. Duński żużlowiec miał oferty z eWinner 1. Ligi, jednak postanowił pozostać na dłużej w najniższej klasie rozgrywkowej. To dość zastanawiające, gdyż zawodnicy z kraju Hamleta najczęściej decydują się na ambitniejsze wyzwania. Opolanie nie mogą narzekać na taki obrót spraw. Hansen będzie rywalizował o miejsce w składzie z Tomaszem Orwatem, który po raz pierwszy w karierze spróbuje swoich sił w nowym otoczeniu.

MINUSY

Brak silnych juniorów. Bez juniorów ciężko o końcowy sukces. Choć formacja seniorska opolan naprawdę robi wrażenie, to bez wsparcia młodzieżowców może do awansu brakować kilku "oczek". Najbardziej doświadczonym zawodnikiem w tej formacji jest Oskar Rowecki, jednak w dotychczasowej karierze z żużlem nie uzyskiwał spektakularnych wyników. W kadrze znajdują się też tacy żużlowcy jak Marcel Krzykowski, Łukasz Szczęsny i Dawid Kołodziej.

Od lat czegoś im brakuje. OK Bedmet Kolejarz od kilku sezonów jest wymieniany w gronie faworytów do awansu. Jednak nie udawało się temu klubowi wyrwać się z drugoligowych torów. Z dużym optymizmem można spoglądać na osobę Piotra Mikołajczaka, który stosunkowo niedawno został nowym dyrektorem klubu. W trakcie spotkań będzie pełnił również funkcję menedżera zespołu. Jak już zostało podkreślone - zbudował silną ekipę i być może to on poprowadzi opolan do sukcesu. Bez wątpienia to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Czy to będzie "ten" sezon?