Żużel. Kto jeszcze dostępny na rynku? Lista coraz bardziej się kurczy

Należy zacząć od Mateja Zagara, który chciałby PGE Ekstraligi, ale PGE Ekstraliga nie chce jego. Słoweniec od lat prezentuje coraz niższy poziom i trudno uwierzyć, że ktoś da mu kolejną szansę. Jedynym ratunkiem jest beniaminek, na którego 38-letni zawodnik czeka. Może tam będzie dla niego miejsce. Jeśli nie, pewnie pozostanie w Zielonej Górze. W podobnej sytuacji jest Chris Holder, którego co prawda łączy się z Abramczyk Polonią, ale na razie to nic pewnego. W Apatorze już nie pojedzie. Zbyt wiele razy zawodził. Ciekawie jest także na giełdzie zawodników pierwszoligowych.

Niemal pewne, że z ROW-u Rybnik odejdzie Siergiej Łogaczow. To jeden z najlepszych możliwych do zdobycia żużlowców tych rozgrywek. Póki co, na temat jego przyszłości niewiele wiadomo. Podobnie zresztą z jego klubowymi kolegami. Michaelowi Jepsenowi Jensenowi marzy się powrót do PGE Ekstraligi, ale w tym sezonie pokazał, że nie jest pewniakiem nawet na eWinner 1. Ligę. Rune Holta z kolei prezentował się bardzo dobrze i wiele klubów wyraża nim zainteresowanie. Być może jednak zostanie w Rybniku.

Ktoś skusi się na Lindbaecka?

Kolejny powrót do profesjonalnego uprawiania sportu zapowiedział Antonio Lindbaeck. 36-letni Szwed to jednak kot w worku, którym w sumie był zawsze, a teraz jest jeszcze większym. Czy ktoś zaufa zawodnikowi, który przeszedł takie zawirowania? Wątpliwe. Ale w żużlu wszystko jest możliwe.

Ze znanych nazwisk, nie wiemy także jak potoczy się los Adriana Gały. Istnieje prawdopodobieństwo, że żużlowiec wróci do Gniezna. Adrian Miedziński z kolei na pewno odejdzie z Apatora, ale co dalej, to zagadka. Mówi się o zainteresowaniu Wybrzeża Gdańsk i Polonii Bydgoszcz. Kibice tego drugiego klubu nie chcą jednak o tym słyszeć. Może się niemniej okazać, że Miedziński zostanie jedyną sensowną opcją dla Polonii, z której przecież odeszło już dwóch liderów.

Niepewna jest również przyszłość takich zawodników, jak Michał Gruchalski, Andreas Lyager, Kevin Fajfer, Marcus Birkemose czy kończących w tym roku wiek juniora: Wiktora Jasińskiego, Piotra Gryszpińskiego, Mateusza Tudzieża, Kamila Nowackiego, Przemysława Liszki czy Mateusza Błażykowskiego. Część z nich na pewno zostanie w dotychczasowych klubach, ale pytanie czy będą mieć tam szansę na jakiekolwiek występy.