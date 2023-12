Żużel. Krzysztof Kasprzak wicemistrzem świata. To stanęło mu na drodze do złota

2014 rok był dla Krzysztofa Kasprzaka najlepszym w karierze. Polak zdobył wicemistrzostwo świata, lecz do samego końca był w grze o tytuł. Na przeszkodzie stanęła mu jednak kontuzja zerwanych więzadeł w kolanie, przez którą pauzował jedną z rund. Następnie długo wracał do szczytowej formy, co odbiło się na rezultatach. Gdyby nie ten uraz, to najprawdopodobniej Kasprzak zostałby trzecim polskim mistrzem świata.