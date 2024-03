Wicemistrz świata wrócił po 8 miesiącach na tor. Klub zabrał głos ws. stanu zdrowia

W ubiegłą niedzielę nowy nabytek Energa Wybrzeża zjawił się w Rawiczu, gdzie kręcił pierwsze kółka po zimowej przerwie. Ta przerwa w wykonaniu Polaka była zdecydowanie dłuższa, ale to wszystko z powodu kontuzji kolana. Nabawił się jej w czerwcu 2023 roku. Początkowo chodziły nawet spekulacje o rzekomym końcu kariery. Ostatecznie zawodnik doszedł do pełni zdrowia. Teraz odbywa pierwsze sesje treningowe po odniesionym urazie i zarazem przed zbliżającymi się zmaganiami.

Krzysztof czuje się dobrze. Jesteśmy z nim cały czas w kontakcie, jak i ze wszystkimi zawodnikami. Można wręcz powiedzieć, że po kontuzji nie ma śladu. Noga jest w pełni sprawna. My natomiast mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się wyjechać na tor, dzięki czemu nasi zawodnicy nie będą zmuszeni do szukania jazdy po innych obiektach

Nastała nowa moda. "To są zagrywki medialne"

- Może ktoś uważa inaczej, ale wyjeżdżanie na tor już w lutym nie da żadnych punktów drużynie do tabeli. Nie ma większego sensu, aby trenować na półtora miesiąca przed startem ligi . My akurat mamy spotkanie inauguracyjne na własnym torze, więc niewiele nam da szukanie dostępnych torów za granicą, czy gdziekolwiek indziej. Myślę, że są to zagrywki medialne - tłumaczy.

- Żeby to miało jakikolwiek sens, to trzeba byłoby trenować przynajmniej dwa razy w tygodniu. Łatwo można policzyć, ile to jest czasu. Do momentu wystartowania rozgrywek zawodnik musiałby się nawet dwukrotnie udać z silnikami do serwisu - odparł.