RM Solar Falubaz wypożyczył z Car Gwarant Kapi Meble Budex Startu Kacpra Grzelaka. 19-latek do nadchodzącego sezonu przygotowuje się pod okiem dobrze znanego w Winnym Grodzie Krzysztofa Jabłońskiego. Były żużlowiec krótko opowiedział o swoim podopiecznym. Podkreślił, że młodego zawodnika ktoś musi przypilnować.

Krzysztof Jabłoński jeździł dla zielonogórzan w latach 2012-2016. Po zakończeniu kariery zaczął przekazywać zdobytą wiedzę młodym zawodnikom. Od pewnego czasu współpracuje z Kacprem Mateuszem Grzelakiem (tak podaje się jego nazwisko, żeby uniknąć pomyłek, bo w Ostrovii jest Kacper Grzelak), który został w środę wypożyczony do RM Solar Falubazu z Car Gwarant Kapi Meble Budex Startu. To wychowanek gnieźnieńskiego klubu. - Trenuje już drugą zimę pod moim okiem wspólnie z innymi kolegami z drużyny Startu - powiedział Krzysztof Jabłoński w rozmowie z falubaz.com.

Były żużlowiec odpowiada za przygotowanie kondycyjne młodzieżowca. - Jego progres wynikowy widać wyraźnie w testach wydolnościowych. Jeśli nabierze większego przekonania, że to co robi zmierza w odpowiednim kierunku, to nie widzę przeszkód, żeby wyrósł na dojrzałego zawodnika. Dotąd brakowało mu stabilności, bo nie miał trenera, który by go prowadził - dodał.

W sezonie 2021 w formacji juniorskiej RM Solar Falubazu zobaczymy zupełnie nowych zawodników. Norbert Krakowiak, Mateusz Tonder i Damian Pawliczak są już seniorami. Starszy z braci Jabłońskich porównał Grzelaka do tego ostatniego. - Jeśli sztab szkoleniowy go przypilnuje, wskaże odpowiednie nawyki na torze, to może być z niego pożytek co najmniej na miarę Damiana Pawliczaka, na którego, jak pamiętamy, też niewielu stawiało, a dziś ma on w swojej kolekcji najważniejsze młodzieżowe trofea. Na pewno Kacper też ma potencjał - zaznaczył na zakończenie.

Trener Piotr Żyto będzie miał do dyspozycji czterech młodzieżowców - w kadrze - obok Grzelaka - znajdują się: Jakub Osyczka, Fabian Ragus oraz Nile Tufft. Zielonogórzanie na inaugurację PGE Ekstraligi powalczą o punkty na wyjeździe z eWinner Apatorem Toruń (4 kwietnia).

