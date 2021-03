Nie dojdą do skutku zawody zaplanowane na godzinę 18. Organizatorzy przegrali z pogodą i byli zmuszeni odwołać rywalizację w 32. Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Nowy termin nie jest jeszcze znany.

Przypomnijmy, że Kryterium Asów wraca po 9-letniej przerwie za sprawą współpracy Abramczyk Polonii Bydgoszcz i firmy One Sport. Organizatorzy podeszli do tematu bardzo poważnie, bo poza faktem samego powrotu, udało się również nawiązać współpracę z Telewizją Polską, a zmagania miały być transmitowane na antenie TVP Sport. Poza tym, została stworzona specjalna strona internetowa, poświęcona historii turnieju.

Na liście startowej znalazły się bardzo ciekawe nazwiska z Bartoszem Zmarzlikiem, Artiomem Łagutą, czy Mikkelem Michelsenem na czele. W międzyczasie doszło na niej do zmian, bo z rywalizacji odpadli Emil Sajfutdinow (Unia Leszno zaplanowała na ten dzień sparing na domowym obiekcie) i Patryk Dudek (do wczoraj przebywał w izolacji po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i postanowił zostać w Zielonej Górze, żeby przetestować motocykle na domowym owalu). Zastąpili ich Dimitri Berge oraz Kai Huckenbeck. Nie należy się spodziewać, że dojdzie do zmian powrotnych w nowym terminie rozgrywania zawodów.

Nowy termin zawodów zostanie podany później.

