Do upadku doszło w piątek 27 sierpnia podczas treningu na toruńskiej Motoarenie. Mateusz Jabłoński uczestniczył w nim gościnnie, jako iż zarówno jego Aforti Start Gniezno, jak i toruński eWinner Apator zakończyły już zmagania w swych ligach. Podczas jednego z próbnych wyścigów gnieźnianin miał zahaczyć o tylne koło składającego się do ślizgu zawodnika jadącego przed nim i stracić przez to równowagę, po czym prostym motocyklem dojechać do szczytu łuku i na pełnej szybkości wpaść w dmuchaną bandę. To szczególnie niebezpieczne miejsce na torze - zawodnicy na wejściu w wiraż jadą z prędkością przekraczającą 100 kilometrów na godzinę.

Taką wersję zdarzeń potwierdził w rozmowie z nami, obecny na treningu w Toruniu, trener Apatora, Tomasz Bajerski. - Na tę chwilę nie mogę nic więcej powiedzieć. Trójka zawodników jechała w biegu. Mateusz zahaczył delikatnie o koło zawodnika jadącego przed nim, wyprostowało mu motocykl i uderzył w bandę. Zahaczył naprawdę delikatnie, bo oglądaliśmy ten upadek z odtworzenia - powiedział na gorąco trener Apatora. Pytany o stan zdrowia zawodnika odpowiedział krótko. - Nie jestem osobą, która może w tej sytuacji udzielać informacji - uciął.

Mateusz Jabłoński ma 15 lat - z uwagi na swój wiek nie może jeszcze startować w spotkaniach ligowych, a wyłącznie na treningach i w zawodach młodzieżowych. Uznawany jest za jeden z największych talentów polskiego żużla. Jego ojciec - Mirosław również ściga się na żużlu. Podobnie jak syn, reprezentuje barwy Aforti Startu Gniezno, a w ostatnich latach znany jest przede wszystkim z roli komentatora telewizyjnego stacji Canal+.