​Żużel. Koronawirus w poprzednim sezonie storpedował im plany. W Gdańsku zorganizują zaległy III Memoriał Henryka Żyto

III Memoriał Henryka Żyto oficjalnie zainauguruje sezon żużlowy w Gdańsku. Zaległa edycja odbędzie się 28 marca. W poprzednim roku plany organizatorów pokrzyżował koronawirus. Zawodnicy - podobnie jak w 2019 roku - będą rywalizować w turnieju par. Na razie kompletowana jest obsada zawodów.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. PGE Ekstraliga odjechała 1. lidze na dobre. Wideo INTERIA.TV

I edycja Memoriału Henryka Żyto odbyła się pod koniec 2018 roku. Zawody indywidualne zakończyły się triumfem Krystiana Pieszczka. Obecny kapitan Zdunek Wybrzeża Gdańsk stał na najwyższym stopniu podium także dwanaście miesięcy później. Wtedy jednak rozgrywano turniej par, a on do spółki z Rasmusem Jensenem nie miał sobie równych. 2020 rok to już pandemia koronawirusa i storpedowanie planów organizatorów. Nikt w Gdańsku nie zapomniał o legendzie - do zaległej III edycji dojdzie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2021.

Reklama

Zawody odbędą się 28 marca. Godziny jeszcze nie ustalono. Jak na razie kompletowana jest obsada turnieju, ponownie będzie to turniej par. Przed inauguracją sezonu z pewnością wielu zawodników będzie chciało przetestować motocykle, zatem można spodziewać się naprawdę solidnych żużlowców. Prezes gdańskiego klubu jest przekonany, że kibice obejrzą ciekawy turniej, choć tylko nie wiadomo czy będą mogli pojawić się na trybunach. W przypadku nieobecności fanów, przeprowadzona zostanie transmisja.

- Rok temu Memoriał storpedowała pandemia koronawirusa, dlatego teraz wiosną organizujemy zaległą trzecią edycję. Zależy nam przede wszystkim na tym, by zachować pamięć o wybitnym zawodniku i człowieku. Zdajemy sobie sprawę, że być może nie uda nam się wpuścić kibiców, jednakże chcemy uniknąć sytuacji, że zawody miałyby się kolejny raz nie odbyć ze względu na wirusa. Oczywiście, w przypadku braku możliwości wpuszczenia kibiców przeprowadzimy transmisję z zawodów. Kompletujemy już obsadę i emocji na pewno nie zabraknie - powiedział Tadeusz Zdunek.

Trzeci z najskuteczniejszych w historii klubu

Henryk Żyto rozpoczął ściganie w 1953 roku jako zawodnik Unii Leszno. Startował w tym klubie do sezonu 1963. Kontrakt w Gdańsku podpisał w 1965 roku, gdzie występował przez 16 lat, a następnie zakończył karierę. Później był jeszcze trenerem sportu żużlowego. To trzeci z najskuteczniejszych żużlowców w historii Wybrzeża (1688 punktów). Przed nim tylko Mirosław Berliński (2170,5) oraz Jarosław Olszewski (1743). Henryk Żyto zmarł 7 marca 2018 roku w Gdańsku.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź