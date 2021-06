Żużel. Koniec z Unią Leszno w Rawiczu i pogłębianiu współpracy Stali Gorzów z Poznaniem

PGE Ekstraliga wynegocjowała gigantyczny kontrakt telewizyjny z Canal Plus. Za rok kluby mają dostawać po 6 milionów złotych. Spółka zarządzająca rozgrywkami nie chce jednak, by pieniądze poszły na podwyżkę kontraktów zawodników czy też wyciąganie przez działaczy wcześniej wyłożonych środków.

Stal Gorzów talentów szuka nawet w Norwegii

Jednym z pomysłów na dobre wydanie pieniędzy ma być stworzenie drużyn rezerw złożonych z zawodników do lat 24. Startujący tam żużlowcy będą mogli w każdej chwili zasilić ekstraligowy klub. Nic dziwnego, że niektórzy już zabrali się za poszukiwanie wartościowych zawodników. Moje Bermudy Stal Gorzów planuje camp, na którym mają się zjawić zdolni juniorzy z Danii, Łotwy, Norwegii, Czech i Ukrainy.

Ruch Stali pokazuje, że drużyna rezerw będzie niezależna od Spec House PSŻ-u Poznań. Od jakiegoś czasu Stal współpracuje z drugoligowcem, wypożyczając mu swojego trenera i zawodników, którzy nie mieszczą się w kadrze zespołu.

Być może w Gorzowie wiedzą już coś o szczegółach projektu PGE Ekstraligi. Z naszych informacji wynika, że nie będzie możliwości, by Stal zacieśniła współpracę z PSŻ i miała rezerwę jeżdżącą pod tym szyldem.

Tak wypłynął Jaimon Lidsey

To samo odnosi się do Fogo Unii Leszno, która od jakiegoś czasu kooperuje z Metaliką Recycling Kolejarzem Rawicz i tam umieszcza swoich juniorów i zagraniczne talenty, które po oszlifowaniu trafiają do Unii. Tak stało się z Jaimonem Lidseyem.

Jeśli Unia będzie za rok chciał mieć rezerwy w Rawiczu, to Metalika Recycling Kolejarz będzie musiała zmienić szyld na Unia II Leszno. W innym razie będzie to niemożliwe.

Wiemy, że PGE Ekstralidze zależy na takich rozwiązaniach, by nie zabijać tych ośrodków, które dziś są na mapie. PSŻ i Kolejarz mają się rozwijać same, a nie udawać rezerw ekstraligowych drużyn.

