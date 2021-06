Żużel. Komplety Kołodzieja i Musielaka! Do Grand Prix tylko jeden krok

Kołodziej klasą dla samego siebie

Janusz Kołodziej show! Tak najlepiej można podsumować turniej, który odbył się w Gorican. Doświadczony reprezentant naszego kraju nie dał szans pozostałym konkurentom i triumfował z dorobkiem 15 punktów. W tegorocznym GP Challenge ujrzymy również Andrzeja Lebiediewa. Łotysz ukończył zawody na drugiej pozycji.

Szczególną niespodzianką jest brak awansu Jacka Holdera do dalszego etapu rywalizacji. Żużlowiec eWinner Apatora w sobotni wieczór uzbierał tylko 7 "oczek" i już teraz pożegnał się z marzeniami o Grand Prix 2022. Główni bohaterowie dnia zafundowali nam emocje do samego końca, bowiem o trzecim miejscu premiowanym przepustką do finału eliminacji decydował bieg dodatkowy. W nim najlepszy okazał się Robert Lambert. Plecy Brytyjczyka oglądali Jan Kvech i Oliver Berntzon.



Reklama

Musielak pozazdrościł Kołodziejowi

Awans do finałowej rywalizacji w Žarnovicy kilkanaście minut później uzyskali Tobiasz Musielak, Chris Holder, Nicolai Klindt oraz Daniel Bewley. Polak w Glasgow, podobnie jak Janusz Kołodziej, był klasą dla samego siebie i w sobotni wieczór nie znalazł swojego pogromcy. Spory zawód musi czuć Rasmus Jensen. Zawodnik Zdunek Wybrzeża uzbierał tyle samo "oczek" co Daniel Bewley, jednak uznał wyższość Brytyjczyka w gonitwie numer 21.

Mało brakowało, a nie lada sensację sprawiłby Tom Brennan. 19-latek pełnił funkcję rezerwowego, ale ze względu na wycofanie się z zawodów Tero Aarnio wziął udział w aż czterech wyścigach, w których udało mu się zgromadzić 9 punktów. Kto wie, czy młodzian nie zakończyłby tych zawodów w ścisłej czołówce, gdyby dostał o jedną szansę więcej.

Wciąż trwają zawody w Terenzano. O ich wynikach poinformujemy wkrótce.

Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!



Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!