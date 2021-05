Żużel. Kolejna aukcja na rzecz Tomasza Golloba. Można kupić plakaty z jego autografem

Walka o dojście do pełnej sprawności Tomasza Golloba wciąż trwa. Niedawno na profilu poświęconym mistrzowi świata z 2010 roku pojawiła się kolejna aukcja charytatywna. Tym razem do nabycia są trzy plakaty, na którym widnieje autograf żużlowca.

Choć Gollob miał w swojej karierze wiele wspaniałych rywalizacji, to od 4 lat toczy on najtrudniejszą walkę. Przez ten czas legenda żużla w Polsce porusza się na wózku inwalidzkim, próbując stanąć na nogi. By pomóc mistrzowi, organizuje się liczne pomoce i akcje charytatywny. W różne inicjatywy zaangażowało się wiele osób.



Kolejną akcja charytatywna pojawiła się na profilu "Tomasz Gollob wspomnienia kibica". Tym razem do zakupu wystawiono trzy plakaty, których głównym bohaterem jest żużlowiec. Dwa z nich przedstawiają sceny z jazdy na motocrossie. Ostatni z kolei jest już żużlowy. Na każdym z nich widnieje autograf żużlowca. Aukcja potrwa do 20 maja.



Plakat związany ze speedwayem dotyczy pamiętnego finału Drużynowego Pucharu Świata rozgrywanego w Vojens w 2010 roku. Broniący tytułu Polacy rywalizowali z przeciwnikami na bardzo mokrym torze. W 3. wyścigu Gollob zanotował upadek, będąc wykluczonym z powtórki. To właśnie wtedy zrobiono zdjęcie żużlowca tuż po "kąpieli w błocie". Mimo słabego początku wychowanek Polonii Bydgoszcz poprowadził zespół do kolejnego mistrzostwa.



