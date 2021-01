Większość kibiców kojarzy Kolejarz Rawicz jako klub biedny i bez większych sukcesów. Niewiele brakowało, aby ten ośrodek zniknął z żużlowej mapy. Na szczęście na pomoc przyszła Fogo Unia. Rawiczanie od sezonu 2018 są rezerwową drużyną leszczynian, korzystają z zawodników mistrzów Polski. Ale czy ktoś pamięta medale DMP z lat pięćdziesiątych XX wieku?

Największe sukcesy

Niewielu pamięta, że Kolejarz Rawicz niegdyś należał do czołowych ośrodków w Polsce. Żeby o tym wspomnieć musimy cofnąć się do lat pięćdziesiątych XX wieku. A dokładnie do 1954 roku, kiedy rawiczanie sięgnęli po brązowe medale Drużynowych Mistrzostw Polski. Sezon później (1955) było jeszcze lepiej - wicemistrzostwo Polski. Dobre złego początki - tak można nazwać te sukcesy. Bowiem z początkiem lat sześćdziesiątych rozwiązano sekcję żużlową i na długo w tym mieście motory nie zawarczały.

Reaktywacja nastąpiła dopiero po 37 latach. Powstał nowy klub "RKS Kolejarz Rawicz", jednak nigdy nie nawiązał do sukcesów z przeszłości. Młodsi fani kojarzyli go z biedą i najczęściej jazdą w najniższej klasie rozgrywkowej. Gdy przyszłość rawiczan stanęła pod znakiem zapytania, to pomocną dłoń wyciągnęli działacze Fogo Unii Leszno. Od 2018 roku Kolejarz stanowi rezerwową drużynę mistrzów Polski. Młodsi zawodnicy z Leszna jeżdżą regularnie w 2. Lidze Żużlowej i zbierają doświadczenie. Na współpracy korzysta zarówno jedna, jak i druga strona.

Najważniejsze daty

1954-1955 - Dwa medale zdobyte w zmaganiach o Drużynowe Mistrzostwo Polski - 1954 (brąz), 1955 (srebro).

1957 - Początek końca. Kolejarz zanotował spadek do II Ligi, co wiązało się z odejściem kluczowych zawodników, chociażby Floriana Kapały. Rawiczanie wrócili jeszcze do I Ligi, ale tylko na chwilę. Po roku ponownie doznali smaku spadku.



1959 - Ostatni rok startów. Klub spadł do niższej ligi i na 37 lat motory w Rawiczu zamilkły. Reaktywacja nastąpiła dopiero w 1996 roku.

2018 - Nawiązanie współpracy z Fogo Unią Leszno. Kolejarz to drużyna rezerwowa mistrzów Polski. Dzięki osiągnięciu porozumienia, klub wciąż może funkcjonować.

Najważniejsi zawodnicy i ludzie

Florian Kapała - W barwach Kolejarza dwukrotnie sięgnął po tytuł Indywidualnego Mistrza Polski. Był absolutnie kluczowym zawodnikiem w sezonach 1954 i 1955, kiedy rawiczanie meldowali się na podium DMP. Po odejściu startował jeszcze przez wiele lat w Stali Rzeszów. Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 78 lat. Stadion w Rawiczu został nazwany imieniem Floriana Kapały.

Szczególnie zapamiętani zostali jeszcze tacy zawodnicy jak Marian Spychała, Rajmund Świtała, Norbert Świtała, Jan Kolber, Henryk Ignasiak, Marian Jankowski, Marian Mendyka. Z późniejszych lat natomiast można wyróżnić Piotra Dyma oraz Piotra Świderskiego.



Należy jeszcze wymienić wieloletniego prezesa Dariusza Cieślaka.



Co teraz?



Metalika Recycling Kolejarz Rawicz w sezonie 2021 po raz kolejny wystąpi w 2. Lidze Żużlowej. Trenerem jest Roman Jankowski, który w trakcie rozgrywek będzie miał do dyspozycji m.in. doświadczonego Damiana Balińskiego, Damiana Dróżdża, Szymona Szlauderbacha czy zdolnych młodych obcokrajowców. Wciąż "szlify" zbierać będą wychowankowie klubu z Leszna.

Zdjęcie Damian Baliński / Marcin Karczewski / Newspix

