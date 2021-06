Żużel. Kolejarz nie pobił rekordu. Oto największe pogromy ostatniej dekady

ROW Rybnik - Łączyńscy-Carbon Start Gniezno 69:20 - 2015

Było to niewątpliwie starcie dwóch zespołów o różnych klasach, co pokazało spotkanie. Rybniczanie od razu przejęli inicjatywę, deklasując przeciwnika. Wynik byłby identyczny jak w Opolu, ale w 12 biegu Mike Trzensiok zaliczył defekt, a Norbert Kościuch został wykluczony.

ROW Rybnik - MIR Równe 71:19 - 2013

Dwa lata wcześniej ROW odniósł jeszcze większe zwycięstwo. Ofiarą stał się MIR Równe. Jak się okazało, było to smutne pożegnanie. Zespół z Równe w trakcie sezonu miał potężne kłopoty finansowe, przez co wycofał się z rozgrywek. Od tego czasu MIR nie wrócił do żużla w Polsce.

OK Bedmet Kolejarz Opole - Arge Speedway Wanda Kraków 70:20, 73:14 - 2019

2019 rok zakończył na razie przygodę Wandy. Już w trakcie sezonu było wiadomo, że projekt upadnie. Z czasem nawet włodarze przestali się łudzić, wystawiając wątpliwy skład. Najboleśniej z krakowianami rozprawił się Kolejarz. Pogromy nie przyniosły zwycięzcom tylko szczęścia. Nokauty oznaczały duże przelewy. Dwa razy żużlowcy wywalczyli sobie wypłatę ekstra, co uszczupliło budżet. Problem faktycznie był, gdyż inni prosili, by Wanda rywalizowała w pełnym składzie.

Lubawa Litex Ostrów Wielkopolski - KSM Krosno 74:16 - 2011

Obecnie Cellfast Wilki Krosno są rewelacją eWinner 1. Ligi. Kilka lat temu drużyna szorowała po dnie 2. ligi. Ponad dekadę temu ówczesny KSM odniósł kompromitującą porażkę od ostrowian. Honor krośnian, o ile można tak powiedzieć, obronił Borys Miturski. W 15 biegu wychowanek Włókniarza pokonał juniora gospodarzy - Władimira Borodulina.

Unibax Toruń - Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 74:16 - 2014

Spotkanie nie miało znaczenia dla obu drużyn. Gdańszczanie przyjechali do Torunia składem zapewniającym oszczędności. Z bardziej znanych zawodników Wybrzeże reprezentowali tylko Artur Mroczka i Renat Gafurow. Polak jako jedyny zdołał pokonać rywala. Pechowcem okazał się Karol Ząbik.



Unia Leszno - PGE Marma Rzeszów 75:0 - 2013

Najwyższe możliwe zwycięstwo. Gospodarze wyjechali do wszystkich wyścigów, rywalizując sami ze sobą. Przed meczem Marma zgłosiła bowiem nieprawidłowości w torze. Sędzia uznał nawierzchnie za odpowiednią, dlatego goście odmówili wyjazdu. Kibice obejrzeli zatem niecodzienny spektakl. Ich idole za każdym razem przywozili 5:0. Mecz był sporym skandalem, dlatego później posypały się kary.

