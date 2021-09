Sezon 2021 dla rawiczan jest niezwykle udany. Drużyna Metaliki Recycling jest w fazie play-off, gdzie co prawda dostała potężne lanie w Landshut, ale tak czy inaczej sam awans do czwórki może uznać za spory sukces. W ekipie są tacy żużlowcy jak Damian Dróżdż, Szymon Szlauderbach czy Damian Baliński, a także utalentowani juniorzy z Unii: Damian Ratajczak, Krzysztof Sadurski oraz Kacper Pludra. Przez pewien moment Kolejarz dzierżył miano niepokonanego w lidze, podobnie jak zespół z Opola, który jednak w końcowej fazie sezonu spisuje się znacznie lepiej.

- W związku ze zmianami regulaminowymi w PGE Ekstralidze, jest to również ostatni mecz, w którym możemy liczyć na wsparcie Unii Leszno. Przez cały czas trzymaliśmy się hasła #MocniRazem, dzięki czemu wspólnie pracowaliśmy dla dobra naszych drużyn, szkolenia, jak i rozwoju dyscypliny. W przyszłym roku, w związku ze startem nowej ligi U24, nie będzie możliwy start młodych zawodników Unii w barwach Kolejarza. Będą oni musieli, występując w barwach Unii Leszno U24, rozgrywać swoje mecze na torze w Lesznie - czytamy w oświadczeniu, jakie Kolejarz opublikował na Facebooku. Mecz, o którym mowa to oczywiście rewanż z Niemcami z Landshut.

Reklama

Co dalej?

Wygląda na to, że sytuacja wymuszona nowym pomysłem PGE Ekstraligi będzie dla rawickiego klubu bardzo problematyczna i może źle się skończyć. - Stawia to w bardzo trudnej sytuacji nasz klub i niestety na dzisiaj nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego, czy w przyszłym roku speedway zagości w Rawiczu. Liczymy na dobrą wolę i gest, w szczególności samorządu, a także nowych potencjalnych sponsorów oraz was, kibiców - by żużel w Rawiczu nadal mógł istnieć - głosi przekaz Kolejarza.

Wielka szkoda, że kolejny polski klub może mieć wielkie problemy ze startem w przyszłym sezonie. Już od jakiegoś czasu nie oglądamy zespołów z Piły i Krakowa, żużla nie ma także w Świętochłowicach, a katastrofalna jest sytuacja finansowa PSŻ-u Poznań. Oby brak możliwości współpracy z Unią Leszno nie przywrócił fatalnych czasów w Rawiczu, który naprawdę w ostatnich miesiącach mocno stanął na nogi.