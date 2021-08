Żużel. Kolejarz-Lokomotiv. Co się dzieje z Kacprem Pludrą? Ciężary Ratajczaka

Noty dla zawodników Metalika Recycling Kolejarza Rawicz:

Keynan Rew 4. Australijczyk słabo zaczął spotkanie, ale po zerze w drugiej serii startów dokonał gruntownej rewolucji w sprzęcie. W trzech kolejnych swych wyścigach był niepokonany. To w dużej mierze jego przemiana pozwoliła rawiczanom uporać się z gośćmi.

Damian Baliński 5-. Jest jak wino - im starszy, tym lepszy? Fogo Unia może wysyłać do Rawicza nieskończoną liczbę młokosów, a i tak liderem trzymającym zespół Kolejarza w ryzach pozostaje Baliński. Jedyną skazą na jego piątkowym występie jest śliwka z trzynastego wyścigu, która pozwoliła Łotyszom wyrównać stan spotkania.

Kacper Pludra 1. Co się z nim dzieje? Jeszcze niedawno mówiono o nim, jako o jednej z największych nadziei Fogo Unii. Całkiem nieźle radził sobie w PGE Ekstralidze. Teraz jest cieniem samego siebie sprzed kilku miesięcy i drugi raz z rzędu nie udaje mu się zapunktować w drugiej lidze.

Szymon Szlauderbach 4+. PGE Ekstraliga go przerosła, ale na najniższym stopniu rozgrywek jest niebotyczną wartością dodaną do swojego zespołu. Kiedy jego koledzy byli pogubieni nie pozwolił Lokomotivowi odskoczyć, a w ostatnim wyścigu utrzymał zimną krew i zagwarantował zespołowi zwycięstwo. Ze spotkania na spotkanie wydaje się coraz lepszym żużlowcem.

Damian Dróżdż 5. Tak udanego transferu nie było w Rawiczu od lat - Dróżdż wprowadził na zaplecze PGE Ekstraligi Wilki Krosno i niewykluczone, że podobny manewr uda mu się także z Metalika Recykling Kolejarzem. Prawdziwy lider.

Krzysztof Sadurski 3-. Zrobił to, co należy do młodzieżowca– pokonywał łotewskich rówieśników. Czy od zawodnika ściągniętego z PGE Ekstraligi powinno się wymagać więcej? Być może tak, ale to temat na inną dyskusję.

Damian Ratajczak 2-. - To jest ta wielka gwiazda z Leszna? - śmiali się kibice zgromadzeni na stadionie. Rzeczywiście, był to jeden z gorszych występów w karierze 16-latka. Z pewnością wyciągnie z niego ważne wnioski na przyszłość.



Noty dla zawodników Optibet Lokomotivu Daugavpils:

Oleg Michaiłow 3+. Zaczął świetnie - był niepokonany w pierwszych dwóch seriach i wydawało się, że poprowadzi swoją drużynę do sensacyjnego zwycięstwa. Niestety, nie był w stanie utrzymać takiej formy przez całe spotkanie i zdecydowanie oklapł po przerwie na kosmetykę toru.

Kjastas Puodżuks 2. - Nawet on dowozi trójki, teraz musimy już wygrać - cieszyli się zapewne kibice z Łotwy śledząc telewizyjną transmisję. Niestety, zwycięstwo Puodżuksa było tylko ziarenkiem trafionym przez przysłowiową ślepą kurę.

Ernest Matjuszonoks 2. Zupełnie bezbarwny występ. Nie za bardzo jest się do czego przyczepić, ale wielu rawickich fanów już wychodząc ze stadionu nie pamiętało, że w ogóle oglądało takiego żużlowca. Dobrze, że prezes pozwolił im robić zdjęcia, będą mieli jakąś pamiątkę.

Ricards Ansviesulis 3+. Dał Kacprowi Pludrze przykład tego, jak powinien sprawować się młodzieżowiec wystawiony pod seniorskim numerem. Nikt nie ma do niego większych pretensji o kilka niedociągnięć - mimo młodego wieku dorzucił Lokomotivovi wiele ważnych punktów.

Jewgienij Kostygow 3-. Występ nierówny niczym drogi dojazdowe do dyneburskiego stadionu. Potrafił wygrać wyścig podwójnie, ale notował też śliwki, a nawet taśmy.

Francis Gusts 5. Najmłodszy, a jednocześnie najbardziej skuteczny zawodnik gości. Wraz z biegiem spotkania wydawał się coraz słabszy, ale trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż druga liga robi się dla niego zbyt ciasna.

Daniił Kołodinski 4+. Gusts znów ma godnego partnera w formacji młodzieżowej. Kołodinskiemu daleko rzecz jasna do Michaiłowa, jednak w drugiej lidze prezentuje się naprawdę świetnie, o czym przekonali się na własnej skórze rawiccy seniorzy w trzynastej gonitwie dnia.

Zdjęcie Kacper Pludra / Weronika Waresiak / Flipper Jarosław Pabijan