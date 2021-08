Żużel. Klasyfikacja Grand Prix. Punkt przewagi Zmarzlika! Ogromne kłopoty Janowskiego

Rywalizacja Bartosza Zmarzlika z Artiomem Łagutą zapowiada się pasjonująco. W piątek lepszy okazał się Polak, który dzięki temu został nowym liderem cyklu Grand Prix. Rosjanin depcze mu po piętach, w każdym biegu pokazując, że jest bardzo szybki.

W sobotę górą był Łaguta. Zmarzlik przyjechał na metę za jego plecami. To pozwoliło gorzowianinowi utrzymać pierwsze miejsce w cyklu. 26-latek ma jednak tylko punkt przewagi. Następne rundy zapowiadają się na bardzo ciekawie. Rosjanin z Polakiem mimowolnie też sobie pomagają. Zacięta rywalizacja sprawia, że obaj zdecydowanie uciekli reszcie stawki. Trzeci Fredrik Lindgren traci do nich odpowiednio 21 i 20 punktów.

Reklama

Źle z kolei zaczyna wyglądać sytuacja Macieja Janowskiego. 30-latek przyjeżdżał do Lublina jako lider. W piątek spadł już na trzecią pozycję. Po kolejnym bardzo słabym turnieju Janowski jest piąty. Jego strata do Lindgrena i Emila Sajfutdinowa wynosi kilka punktów. Problem w tym, że przy obecnej formie Polak może nawet wypaść poza czołową szóstkę. Siódmy Leon Madsen traci do wrocławianina 13 punktów. Duńczyk w Lublinie zdołał odrobić dziewięć "oczek".

SGP - klasyfikacja MSC ZAWODNIK PAŃSTWO RAZEM R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 1 Bartosz Zmarzlik Polska 101 11 12 20 20 20 18 2 Artiom Łaguta Rosja 100 12 20 16 18 14 20 3 Fredrik Lindgren Szwecja 80 14 16 12 8 16 14 4 Emil Sajfutdinow Rosja 79 18 14 14 12 9 12 5 Maciej Janowski Polska 72 20 18 18 10 4 2 6 Tai Woffinden Wielka Brytania 65 16 8 6 14 11 10 7 Leon Madsen Dania 59 10 7 11 16 10 5 8 Max Fricke Australia 52 9 6 7 11 8 11 9 Jason Doyle Australia 47 5 11 5 7 12 7 10 Martin Vaculik Słowacja 45 8 10 10 6 5 6 11 Robert Lambert Wielka Brytania 41 7 2 9 9 6 8 12 Anders Thomsen Dania 35 3 9 8 4 2 9 13 Dominik Kubera Polska 34 18 16 14 Matej Zagar Słowenia 27 6 5 4 2 7 3 15 Krzysztof Kasprzak Polska 14 1 4 1 1 3 4 16 Oliver Berntzon Szwecja 10 2 1 2 3 1 1 17 Gleb Czugunow Polska 8 3 5 18 Jan Kvech Czechy 7 4 3

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik. Dalej Artiom Łaguta, Emil Sajfutdinow i Leon Madsen / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan