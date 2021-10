Żużel. Klasyfikacja Grand Prix. Cud wydawał się możliwy, ale się nie zdarzył. Łaguta wygrał trzema punktami!

Podobnie jak wczoraj, w czołówce nie doszło do większych zmian. Złoto zawisło na szyi Artioma Łaguty, srebro Bartosza Zmarzlika, a brąz Emila Sajfutdinowa. Niewiele jednak zabrakło by Fredrik Lindgren spadł na piątą lokatę. Maciej Janowski ostatecznie zrównał się z nim punktami w klasyfikacji generalnej, jednak dzięki większej liczbie zwycięstw biegowych w sezonie, to Szwed zajął czwartą pozycję. Ostatnie miejsce premiowane awansem zostało w rękach Taia Woffindena.

SGP - klasyfikacja MSC ZAWODNIK PAŃSTWO RAZEM 1 Artiom Łaguta Rosja 192 2 Bartosz Zmarzlik Polska 189 3 Emil Sajfutdinow Rosja 149 4 Fredrik Lindgren Szwecja 129 5 Maciej Janowski Polska 129 Zobacz pełną tabelę