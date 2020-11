Oliver Berntzon i Adrian Gała wybrali oferty innych pierwszoligowych klubów, dlatego opuścili Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno. W ich miejsce sprowadzono Petera Kildemanda oraz Mirosława Jabłońskiego, którzy są po prostu słabszymi zawodnikami. Miejsce w pierwszej czwórce to trudny cel do zrealizowania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Banici wracają do kadry. Wideo INTERIA.TV

Wspólnie z Jackiem Frątczakiem oceniamy siłę drużyn eWinner 1. Ligi. W siódmej odsłonie cyklu skupiliśmy swoją uwagę na Car Gwarant Kapi Meble Budex Starcie Gniezno. Drużynę z pierwszej stolicy Polski opuścili Oliver Berntzon i Adrian Gała. Następcy w osobach Petera Kildemanda oraz Mirosława Jabłońskiego wydają się słabsi na papierze. Miejsce w pierwszej czwórce na koniec rundy zasadniczej może być problemem.

Reklama

Seniorzy - ocena 4

- Myślę, że strata dwóch zawodników będzie niezwykle odczuwalna, czyli strata Adriana Gały i Olivera Berntzona. Gnieźnianie mocno stracą także w przypadku formacji juniorskiej, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o transfer Petera Kildemanda, to nie trafia do mnie argument, że będą specjalnie pod Duńczyka przygotowywać tor. O takich rzeczach się nie mówi. Nie przekonuje mnie ten zespół. Biorąc pod uwagę to, że inni się wzmocnili - a gnieźnianie osłabili - nie widzę ich w pierwszej czwórce. Mogą mieć z tym problem. Zdecydowanie bardziej pod względem klasy sportowej cenię sobie Gałę niż Jabłońskiego.

U24 - ocena 6

- Frederik Jakobsen to najmocniejsze ogniwo drużyny z Gniezna. Jest świetnie rozwijającym się zawodnikiem. Żałuję tylko jednej rzeczy. Nic nie ujmując Car Gwarant Kapi Meble Budex Startowi, jednak uważam, że był to moment, w którym Jakobsen powinien trafić do PGE Ekstraligi. Tylko pytanie, czy rzeczywiście miał okazję. Świetny technik, świetne zaplecze mechaników. Duńczyk będzie jedną z największych gwiazd przyszłorocznej eWinner 1. Ligi.

Juniorzy - ocena 2

- Bardzo słabo. Jak dla mnie to mogę dać im maksymalnie tylko "dwójkę". Nie przekonuje mnie Marcel Studziński, który zapowiadał się na świetnego juniora, znam go jeszcze z czasów, kiedy startował w Stali Gorzów. Zaczynał jeździć w kevlarze Jarka Hampela i na treningach, bądź treningach punktowanych był materiałem na świetnego młodzieżowca. Tymczasem rozmienia się na drobne, bardzo mocno urósł. Pana Mikołaja Czapli praktycznie w ogóle nie znam. Przejście Damiana Stalkowskiego do grona seniorów będzie zatem widoczne.

U23 - ocena 4

- Kevin Fajfer pokazał się w sezonie 2020, zaskoczył mnie. To bardzo skromny i fajny chłopak. Jestem pozytywnie zaskoczony jego jazdą w zakończonych zmaganiach. Mocna "czwórka" dla niego.

Menedżer - ocena 4

- Rafael Wojciechowski to doświadczony facet. Jest przywiązany do Gniezna, jednak brakuje mu jakiegoś spektakularnego wyniku. Trudno zatem mówić o wielkim warsztacie menedżerskim. Nie mogę go jakoś specjalnie wysoko ocenić z jednego prostego powodu - widziałem jak tor był przygotowywany w poprzednim sezonie, a on ma dużo do powiedzenia w tej kwestii.

Suma: 20