Żużel. Kiedy Grand Prix na Stadionie Narodowym?

W 2024 roku odbędzie się już ósma edycja Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie. Do tej pory bezskutecznie wygrać warszawską rundę próbują reprezentanci Polski.

Historia Grand Prix na Stadionie Narodowym

Pierwsze żużlowe Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się w 2015 roku. Było to oficjalne pożegnanie z cyklem mistrzostw świata Tomasza Golloba. Zawody skończyły się jednak organizacyjną klapą. Organizatorzy mieli problem z torem i taśmą startową. Ostatecznie turniej zakończono po trzech seriach. Wygrał Słoweniec Matej Zagar.

Rok później w stolicy Polski najlepszy okazał się Tai Woffinden. W sezonie 2017 Grand Prix na Stadionie Narodowm wygrał Fredrik Lindgren. Swoją drogą Szwed zawsze dobrze czuł się na torze w Warszawie, co zresztą potwierdzał w kolejnych latach. W roku 2018 turniej o Grand Prix Polski padł łupem ponownie Taia Woffindena. W tamtym czasie reprezentant Polski był najbliższy upragnionego zwycięstwa. Chodzi o Macieja Janowskiego, który na mecie zameldował się na drugiej pozycji.

Sezon 2019 to z kolei wygrana Leona Madsena. Polak - tym razem Patryk Dudek, zameldował się w finale, ale ponownie bez happyendu. Na kolejne zawody w Warszawie przyszło nam czekać do roku 2022. Wtedy Grand Prix na Stadionie Narodowym powróciło do kalendarza mistrzostw. Wróciły także nadzieje związane z triumfem Polaka. W końcu mistrzem świata był Bartosz Zmarzlik. Sukcesu w Warszawie jednak znów nie doświadczyliśmy. Tamten turniej wygrał Australijczyk Max Fricke. Żaden Polak nie zameldował się w finale.