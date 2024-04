Łódź ugości najlepszych zawodników na świecie. "Takiej stawki nie ma nigdzie indziej"

To był strzał w dziesiątkę. Kibice w Łodzi są głodni żużla na wysokim poziomie

- To jest taki sygnał dla wszystkich, że tam, gdzie na co dzień oglądamy zawodników z Ekstraligi, frekwencja jest zawsze mniejsza. Natomiast w innych ośrodkach jest to magnes, który przyciąga kibiców. W przypadku Łodzi udał się także terminarz ligowy, ponieważ pierwsze spotkanie domowe odbędzie się za ponad dwa tygodnie, więc ten głód żużla jest obecny. Jak widać, Łódź to idealne miejsce, aby inaugurować sezon - podkreśla rozmówca.