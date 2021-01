Żużel. Kibic Zdunek Wybrzeża wysyła Krystiana Pieszczka na kurs języka angielskiego

Krystian Pieszczek został nowym kapitanem Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Sztab szkoleniowy mówi, że to był naturalny i najlepszy możliwy wybór. Kibice zauważają jednak, że Pieszczek to będzie kapitan z wadą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Musimy wiedzieć, kto ile zarabia. Wideo INTERIA.TV

- Dobrze by było, jakby Krystian przerwę w startach poświęcił na naukę języka angielskiego. Zawodnicy polskojęzyczni to połowa drużyny, a kapitanem trzeba być dla wszystkich - pisze bez złośliwości pan Wojtek, kibic Zdunek Wybrzeża, na Facebooku.

Reklama

Jest w tych słowach sporo racji, choć z drugiej strony te 50 procent w praktyce może się sprowadzać do jednego nazwiska. Wybrzeże w 12-osobowej kadrze faktycznie ma sześciu obcokrajowców, ale szansę na regularną jazdę ma najpewniej tylko dwóch: Rasmus Jensen i Wiktor Kułakow. Z tym drugim Pieszczek dogada się po polsku, więc kłopot będzie tylko z Jensenem.

Dodatkowe problemy mogą wystąpić, gdy menedżer Eryk Jóźwiak zdecyduje się dać szansę komuś z tria: Lukas Fienhage, Drew Kemp, Kevin Juhl Pedersen, bo już z Rosjaninem Aleksandrem Kajbuszewem nie powinno być problemu.

Zasadniczo znajomość angielskiego byłaby zapewne atutem Pieszczka, co nie zmienia faktu, że Wybrzeże dokonało optymalnego wyboru. To jednak wychowanek z długim stażem w klubie. Ma też doświadczenie z jazdy w innych klubach, z takimi zawodnikami, jak Piotr Protasiewicz czy Patryk Dudek. To powinno zaprocentować.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Zdjęcie Krystian Pieszczek podnosi się po upadku / Paweł Wilczyński / Newspix

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii! ZAGŁOSUJ i wygraj 20 000 złotych - kliknij. Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!