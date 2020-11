Żużel Karuzela transferowa kręci coraz mocniej. Vaculik potwierdza spekulacje, hit we Włókniarzu

Martin Vaculik oficjalnie żegna się z RM Solar Falubazem Zielona Góra, ale ważnych wydarzeń w trzecim dniu okna transferowego było więcej. Włókniarz pochwalił się pozyskaniem Kacpra Woryny, Apator zatrzymał braci Holderów, kolejne wzmocnienie mamy w bydgoskiej Polonii. Karuzela transferowa zaczyna mocno przyspieszać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ostafiński i Hynek biorą się za łby. Wideo INTERIA.TV

HIT DNIA.

Reklama

Kacper Woryna pierwszy raz w swojej karierze zmienił klub. Rybniczanin odszedł z PGG ROW-u Rybnik i podpisał kontrakt z Eltrox Włókniarzem Częstochowa. Spadek przesądził sprawę. Tym razem nie zdecydował się pomóc macierzystemu klubowi w walce o powrót do PGE Ekstraligi. 24-latek ma za sobą przeciętny sezon - średnia biegowa 1,514 to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Wiele do udowodnienia w 2021 roku będą mieli również częstochowianie, którzy w zakończonych rozgrywkach nie dostali się nawet do fazy play-off.

POZOSTAŁE WYDARZENIA

Od kilku tygodni mówiło się, że Wadim Tarasienko zostanie nowym żużlowcem Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Tak się stało. Klub znad Brdy z rana poinformował o pozyskaniu Rosjanina, który od wielu lat mieszka... w Bydgoszczy. Stadion ma niemal pod domem, transfer do Gryfów jest zatem sporym ułatwieniem także dla jego teamu. Logistycznie wybrał najlepiej jak mógł.

eWinner Apator Toruń potwierdził, że bracia Chris i Jack Holderowie będą startowali w zespole beniaminka. To akurat żadne zaskoczenie, gdyż pojawiały się takie informacje już od pewnego czasu. W następnych dniach torunianie mają przedstawiać kolejnych zawodników.

Umowę z Fogo Unią Leszno przedłużył Szymon Szlauderbach. Mistrzowie Polski wyraźnie zaznaczyli, że 21-latek - który zadebiutuje jako senior - może występować w drugoligowym Kolejarza Rawicz.Nie brakowało rozstań. Trzech zawodników pożegnało się z dotychczasowymi klubami. Jakub Jamróg i Grzegorz Zengota potwierdzili swoje odejście z Motoru Lublin. Obaj przenoszą się na pierwszoligowy front.

Dłużej w RM Solar Falubazie nie będzie jeździł Martin Vaculik. Słowak pisząc pożegnanie z klubem tylko potwierdził krążące od jakiegoś czasu spekulacje. Za chwilę jego zakupem pochwali się Moje Bermudy Stal Gorzów.