Żużel. Kalendarz Tauron SEC. Nowa, zaskakująca lokalizacja

Tauron SEC to drugi najważniejszy cykl w żużlowym kalendarzu, który z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem zarówno wśród kibiców, jak i zawodników. Ci pierwsi doceniają kapitalną oprawę zawodów. W telewizji nie brakuje imponujących grafik, a na trybunach, zwłaszcza poza Polską, często panuje świetna atmosfera. Główni bohaterowie mają natomiast o co jechać, bowiem triumfator uzyskuje automatyczną przepustkę do kolejnej edycji Speedway Grand Prix. Nic więc dziwnego, że lista stałych uczestników pełna jest znanych nazwisk.