Niemiec ma sprytny plan. Pójdzie ich śladem?

Ostatnim Niemcem w Grand Prix był Martin Smolinski. To on nieoczekiwanie awansował poprzez eliminacje do cyklu i już w pierwszej rundzie zaskoczył cały żużlowy świat. Smolinski wygrał w Auckland, lecz był to jednorazowy wyskok. Mistrzostwa zakończył ostatecznie na dwunastej pozycji, a przed zmaganiami twierdził, że dobrze byłoby się znaleźć w TOP 10.