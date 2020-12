​Żużel. Kacper Woryna znalazł drugi dom. Z prezesem zna się nie od wczoraj, a z nowym kolegą mógłby konie kraść

Kacper Woryna to wychowanek idealny. Przez wiele lat startów w macierzystym ROW-ie Rybnik nie przeszkadzała mu nawet rywalizacja w pierwszej lidze. Cierpliwość każdego człowieka ma jednak swoje granice. Po spadku drużyny w sezonie 2020 zawodnik zdecydował się dołączyć do Eltrox Włókniarza Częstochowa. Czuje się tam tak dobrze, że z nowym kolegą mógłby konie kraść.

Wszyscy w Rybniku chcą jak najszybciej wymazać z pamięci ostatnie miesiące. "Rekinom" tylko raz udało się pokonać rywala i z dwoma punktami z hukiem spadli do eWinner 1. Ligi. Od początku rozgrywek panowała tam fatalna atmosfera, czego dowodem jest fala odejść. Cierpliwość skończyła się nawet Kacprowi Worynie. Wychowanek po raz pierwszy w karierze zmienił klub. Jego wybór padł na Eltrox Włókniarz Częstochowa.

Zmiana barw klubowych 24-latkowi nie przyszła wcale łatwo. - Miałem w głowie chęć rozwoju i progresu. Pozostanie na kolejny rok w pierwszej lidze niestety by mi tego nie dało w takim stopniu, jakim bym sobie tego życzył. Uznałem, że należy zmienić środowisko i pozostać w PGE Ekstralidze - tłumaczy powody swojego odejścia w rozmowie z klubową telewizją Włókniarza.

Ogromną zaletą dla Woryny będzie bliska odległość do Częstochowy ze swojego rodzinnego miasta. Na domowe spotkania czeka go mniej więcej godzina dojazdu. Nie tylko to zaważyło o jego przeniesieniu się do "Lwów". - Z prezesem Świącikiem znamy się nie od wczoraj. Ja też jestem sentymentalnym człowiekiem. Pan Michał co roku próbował mnie gdzieś tam ściągnąć do Włókniarza. Teraz uznałem, że to będzie najlepszy kierunek do rozwoju. Wszystko prezentuje się super. Mam mega kontakt z innymi zawodnikami i to też jest na plus - mówi żużlowiec.

Włodarze i trener Eltrox Włókniarza nie muszą się martwić o aklimatyzację Woryny w nowym miejscu. Prywatnie jego wielkim przyjacielem jest chociażby Bartosz Smektała. - To jest gość z którym można konie kraść - przyznał humorystycznie 24-latek. - Z Bartkiem znamy się już naprawdę długo. Powiem nawet, że przez ten żużel mocno się przyjacielsko związaliśmy. W jednej drużynie miałem okazję także jeździć z Fredrikiem Lindgrenem. Nasze grono jest tak wąskie, że nie ma nikogo obcego w tej ekipie. Cieszę się z tego, że będzie u nas ten team spirit - zakończył wychowanek ROW-u Rybnik.

Zdjęcie Kacper Woryna / Marcin Bulanda / Newspix

