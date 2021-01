Działacze Eltrox Włókniarza nie komentują zachowania Kacpra Woryny. Właśnie pojawił się filmik w ramach kampanii antysmogowej miasta Rybnika, w którym Woryna występuje w koszulce ROW-u, choć zawodnicy PGE Ekstraligi mają obowiązek, by w tego typu akcjach prezentować się w strojach aktualnych pracodawców, a w listopadzie 2020 Woryna podpisał kontrakt z Włókniarzem.

Kacper Woryna występuje w kampanii antysmogowej miasta Rybnika. Cel szczytny, ale żużlowiec Eltrox Włókniarza Częstochowa może się narazić obecnym pracodawcom. Złamał regulamin, bo w filmiku promującym akcję pokazał się w stroju ROW-u Rybnik, a w myśl przepisów powinien mieć na sobie ubranie Włókniarza. Wtedy jednak jego obecność w kampanii mijałaby się z celem. W zasadzie można by więc napisać, że Woryny w ogóle nie powinno być na filmie, który można obejrzeć na stronie Rybnik.eu.

Z naszych informacji wynika, że Woryna najprawdopodobniej sprzedał MOSiR-owi w Rybniku prawo do swojego wizerunku. Bezterminowo. Pewnie na tym zarobił, ale ta umowa miała sens, gdy był zawodnikiem ROW-u. Teraz może mieć z tego tylko kłopoty. Najlepszym przykładem jest film antysmogowy. Został on nakręcony jeszcze, gdy Woryna jeździł w Rybniku, ale do sieci trafił dopiero teraz i żużlowiec może mieć z tego powodu problemy.

Woryna już w przeszłości miał jedną wizerunkową wtopę. Podpisał roczną umowę ze sklepem sprzedającym alkomaty. Baner z Woryną pojawił się przed sklepem. Stał tam jednak dłużej niż rok. Zawodnik nic o tym nie wiedział. Wtedy niewątpliwie stracił pieniądze, bo sprzedał coś na rok, a druga strona korzystała z tego co najmniej dwa razy dłużej.

Teraz Woryna może mieć przykrą rozmowę z władzami Włókniarza, które miały już tego rodzaju problemy z zawodnikami. Przypomnijmy Leona Madsena i jego umowę z miastem Wejherowo, która była o tyle niezręczna, że Włókniarz dostaje pieniądze z kasy miasta Częstochowa. Był też przypadek Pawła Przedpełskiego, który przeszedł z Apatora do Włókniarza, ale w Toruniu dalej wisiały jego reklamy jednego z banków. Włókniarz akurat wtedy przymknął na to oko, ale w Apatorze byli trochę źli, że żużlowiec już u nich nie jest, ale w reklamie prezentuje dumnie kevlar ich klubu.