​Żużel. Juniorzy Zdunek Wybrzeża chcą zaskoczyć ekspertów. Wcale nie muszą dać plamy

Według wielu ekspertów, w przyszłym sezonie "piętą achillesową" Zdunek Wybrzeża mogą być juniorzy. Młodzi zawodnicy z Gdańska wcale nie muszą dać plamy. - A może będziemy w stanie wszystkich zaskoczyć? - zapytał Alan Szczotka.

Zdunek Wybrzeże przedłużyło wypożyczenie Alana Szczotki ze Stali Gorzów. Sam żużlowiec był chętny pozostaniem nad morzem, nie myślał o zmianie otoczenia. - Tak naprawdę, zaraz po zakończeniu sezonu doszliśmy do porozumienia. To zdecydowany plus, ponieważ miałem czystą głowę. Nie chciałem za wiele zmieniać, poznałem tutaj dużo ludzi, którzy chętnie mi pomagają. W Gdańsku jest mi dobrze - powiedział 19-latek, cytowany przez oficjalny serwis gdańszczan.

Karol Żupiński przeszedł do PGE Ekstraligi. To oznacza, że podstawowy duet ekipy prowadzonej przez menedżera Eryka Jóźwiaka stworzą: Alan Szczotka i Piotr Gryszpiński. Dla nich otwiera się jeszcze większa szansa na regularną jazdę. - Szkoda, że straciliśmy Karola. Jednak dzięki temu otwiera się możliwość regularnych startów. To jest dla mnie teraz najważniejsze i jestem zmotywowany, by wykorzystać tę szansę - dodał wychowanek gorzowskiej Stali.

Szczotka w sezonie 2019 wystąpił w 26 wyścigach (średnia biegowa 0,808). W następnych rozgrywkach chce się zdecydowanie poprawić. - Na pewno chcę odjechać rozgrywki cało i zdrowo oraz osiągać takie wyniki, żeby cieszyły nie tylko mnie, ale też kibiców. Nie stresujemy się na zapas, trzeba ciężko pracować, a wyniki przyjdą. Na odpowiedź czy spełnimy oczekiwania trzeba jeszcze trochę poczekać. A może będziemy w stanie wszystkich zaskoczyć? - zapytał.

Zdunek Wybrzeże jest wymieniane w gronie faworytów do awansu. O sile zespołu mają stanowić przede wszystkim mocni seniorzy. - Na papierze jesteśmy silną drużyną, jednak dopiero tor zweryfikuje nasze możliwości. eWinner 1. Liga wygląda naprawdę ciekawie, będziemy musieli przygotować się do ciężkiej walki o każdy punkt - zaznaczył żużlowiec.

Kadra gdańszczan uległa sporej przebudowie. Umowy zostały przedłużone tylko z Krystianem Pieszczkiem i Rasmusem Jensen. Ponadto ważny kontrakt miał Piotr Gryszpiński. Reszta to nowe twarze, bądź zawodnicy, którzy w zakończonych zmaganiach nie wyjechali na tor. - Nie poznałem jeszcze nowych chłopaków z zespołu, ale na pewno niedługo spotkamy się w Gdańsku. Powoli zaczynam treningi i przygotowania. Mam ułożony ambitny plan, czeka mnie dużo pracy - podsumował.