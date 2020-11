Żużel. Juniorzy Stali Gorzów czwartą siłą w lidze? Trener żużlowych talentów mówi o niespodziance

Wiktor Jasiński, Mateusz Bartkowiak i Kamil Nowacki - z tej trójki trener Moje Bermudy Stali Gorzów będzie wybierał duet młodzieżowców. Na papierze nazwiska nie rzucają na kolana, ale Bogusław Nowak, były żużlowiec tego klubu, przekonuje nas, że tragedii nie będzie. - Wierzę, że się odnajdą i pomogą drużynie - przekonuje.

Sezon 2021 będzie dla juniorów Moje Bermudy Stali Gorzów wielką szansą. Szybki rzut na składy innych drużyn, aby zauważyć, że na dziś wicemistrzowie Polski mają czwartą siłę w lidze, gdy idzie o juniorów. Na razie na tle innych wyróżniają się duety z Lublina i Częstochowy (odpowiednio Lampart - Cierniak i Miśkowiak - Świdnicki), ale pozostałe miejsca są sprawą otwartą.

Potencjał kadrowy gorzowskiej młodzieży można równać najpewniej do juniorów z Leszna, względnie Wrocławia. Na razie żadnych większych argumentów sportowych nie pokazali. Jasiński dopiero zaczął poważny żużel i miał kilka przebłysków. Podobnie Nowacki, choć on już jest nieco bardziej doświadczony. Do niedawna wielkie nadzieje wiązano z rozwojem Mateusza Bartkowiaka, ale sezon 2020 zakończył na czterech meczach, bez żadnego punktu i poważnej kontuzji.

- Stal będzie miała problemy, ale to dotyczy praktycznie wszystkich klubów - przekonuje nas Bogusław Nowak, który jako trener młodzieży wyszkolił nie jeden żużlowy talent. - Wielu liczących się juniorów skończyło w tym roku wiek juniora. Kto wie, może gorzowscy zawodnicy w tym całym zamieszaniu odnajdą się. Wierzę, że dobrze przepracują zimę, przygotują się do rozgrywek i będą mogli tę drużynę wspierać. Apetyty są, ale najważniejsze, żeby omijały ich kontuzje - ocenia Nowak.

Swoją drogą wydaje się, że juniorzy to jedyny brakujący element w zespole Stali. Gorzowianie zmontowali naprawdę mocny skład, który ma powalczyć o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Gdyby odpalili do tego młodzieżowcy, to akcje wicemistrzów Polski mogą skoczyć w górę jeszcze mocniej.