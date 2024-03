Żużel. Jest pomysł na stadion Unii Leszno! Powstanie Leszczyński Obiekt Sportu?

Rozpoczynamy już w tym roku od remontu białego budynku przy stadionie, bo jego powstanie to była jedna wielka fuszera wykonana przez firmę, która się rozpłynęła. Planujemy też zbudować dwie trybuny, które miałyby iść aż do toru speedrowerowego. Są różne koncepcje i rozmawiamy z drużynami sportowymi - piłkarzami, żużlowcami, kręglarzami, speedrowerzystami. Możemy nazwać cały komplet Leszczyńskim Obiektem Sportu. To może być kolejna część modernizacji stadionu

~ mówi Borowiak