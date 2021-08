Żużel. Jedna opona dla całej ligi. Pierwszy test w meczu Północ - Południe

PZM chce, by od sezonu 2022 w rozgrywkach ligowych w Polsce korzystano z opony jednego producenta. Chodzi o to, by zachować równe szanse, ale i też o to, by wykluczyć niezdrową konkurencję. Przypomnijmy, że w tym roku, po testach przeprowadzonych przez związek okazało się, że ogumienie dwóch głównych producentów nie spełniało norm. Opony Anlasa i Mitasa były za miękkie. I to aż o 10 procent.

W niedzielnym meczu Północ - Południe związek chce spróbować, jak to jest, gdy zawodnicy dostaną na swój użytek oponę od jednego producenta. Dlatego wszyscy żużlowcy startujący w tym spotkaniu będą korzystać z opony Deli Tyre. Każdy dostanie trzy sztuki ogumienia. To powinno wystarczyć. Zwłaszcza że ta opona będzie zakładana wyłącznie na tylne koło. Na przednim będzie dowolność, bo w tym przypadku ogumienie nie ma znaczenia.

To oczywiście nie oznacza, że za rok wszystkie ligi w Polsce pojadą na Deli Tyre. Gdyby zdecydowano się wprowadzić takie rozwiązanie, to wcześniej ogłoszono by przetarg. Może być jednak tak, że Deli Tyre zostanie wyłącznym dostawcą opony dla drugiej ligi i to będzie pierwszy etap wdrażania programu z jedną oponą dla całej ligi.