​Żużel. Jason Doyle odwołał zabieg przez koronawirusa. Ma rękę jak słynny Popeye

Koronawirus krzyżuje plany żużlowców nawet po zakończeniu sezonu. Przez pandemię operacji prawego bicepsa nie podda się Jason Doyle. Australijczyk boi się wracać do ojczyzny, ponieważ jest to dla niego zbyt ryzykowne. Ponadto ufa radom światowego specjalisty, który odradza zabieg.

Problemy z bicepsami za 35-latkiem ciągną się już od wielu lat. Rozpoczęły się od upadku w jednym z meczów w lidze szwedzkiej. Australijczyk zabiegowi pierwszej ręki poddał się jeszcze przed sezonem 2020 w swojej ojczyźnie. Teraz przyszedł czas na kolejną. Przez koronawirusa wszystko musi jednak odwołać. - Powrót do Australii tylko i wyłącznie po to by poddać się operacji jest trochę niebezpieczny. Tamtejsi lekarze i tak mają już sporo zaległości, więc nie byłbym priorytetem - mówi Doyle na łamach speedwaygp.com

Doświadczony żużlowiec wraz z kolegą z toru opracował plan B. Jak się później okazało, nie był on wcale potrzebny. - Na szczęście jeden z moich sponsorów i Max Dilger zorganizowali dla mnie operację w listopadzie. Miała ona odbyć się w Niemczech. Ostatecznie nie doszła do skutku, ponieważ lekarz powiedział mi, że wszystko jest w porządku i niczego nie trzeba ruszać. To świetny chirurg, który między innymi regularnie wykonuje wiele operacji dla najlepszych hokeistów w Europie - dodaje.

Zawodnik jednocześnie uspokoił swoich fanów. Powody do zmartwień może mieć jedynie jego małżonka. - Moja prawa ręka wygląda jak ta u słynnego Popeye. Operacja lewej ręki w Australii zakończyła się sukcesem, dlatego to samo chciałem po prostu zrobić z drugą. W żadnym stopniu nie przeszkadza mi to w prowadzeniu motocykla. Czasami występują problemy, ale tylko wtedy gdy dopadnie mnie jakiś skurcz. To naprawdę nic wielkiego - zakończył nowy nabytek Fogo Unii Leszno.

Zdjęcie Jason Doyle kontra Maciej Janowski / Paweł Wilczyński / Newspix