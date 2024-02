Żużel. Jarosław Hampel wróci do Grand Prix? To sie może wydarzyć!

Jarosław Hampel wróci do Grand Prix?

Jarosław Hampel przez trzy ostatnie lata zdobywał trzy medale Drużynowych Mistrzostw Polski z Motorem Lublin, a dwa ostatnie to złota. W minionych play-offach spisywał się doskonale. Szło mu na tyle dobrze, że wszyscy zaczęli zastanawiać się, czy faktycznie odejdzie z Lublina, bo może prezes Jakub Kępa zmieni zdanie i wymieni innego zawodnika. Ostatecznie Hampel przeniósł się do Falubazu Zielona Góra, ale jego były pracodawca niczego nie wyklucza w przyszłości. - Jeśli Jarek przejedzie cały sezon na takim poziomie jak w play-offach, to będę pierwszy, który do niego zadzwoni i zaproponuję powrót - powiedział prezes mistrzów Polski.