Sezon 2021 może okazać się przełomowy dla Jarosława Hampela. Reprezentant Polski ma zamiar zaskoczyć cały żużlowy świat i ponownie znaleźć się w cyklu Speedway Grand Prix. Doświadczony zawodnik chce tym samym nawiązać do swoich najlepszych lat, kiedy to na jego szyi dwukrotnie znalazł się srebrny medal IMŚ. Co najważniejsze, ma plan.

Jarosław Hampel jeszcze kilka lat temu miał być naturalnym następcą Tomasza Golloba. To właśnie w nim wielu ekspertów widziało trzeciego polskiego mistrza świata. Życie napisało jednak inny scenariusz. Aktualnie królem żużlowych torów jest Bartosz Zmarzlik, a Hampelowi w 2015 roku starty w prestiżowym cyklu przerwała fatalna kontuzja nogi, która na pewien okres czasu zahamowała jego karierę. Dwukrotny srebrny medalista IMŚ podniósł się, ale do grona najlepszych nie wrócił do dziś.

38-latek od powrotu do ścigania po kontuzji stopniowo odzyskuje dawny blask. Jego dyspozycja z roku na rok jest coraz lepsza. Chociażby w ostatnim sezonie był jednym z liderów Motoru Lublin. Doświadczony żużlowiec nie chce na tym poprzestać i celuje w starty w Grand Prix. Do tego jeszcze długa droga. Sam zawodnik jest jednak dobrej myśli i zapowiada walkę.

- Trudno mi jest przewidzieć w tej chwili jak bardzo jest to realny temat. Wiemy doskonale jaki jest system eliminacji i ilu zawodników w tym cyklu startuje. To wszystko jest mocno utrudnione i nie jest łatwo się dostać. Do tego dochodzi pandemia i komplikacje z kalendarzem startowym. Mogę tylko zapewnić, że swoją formą będę chciał udowodnić, że zasługuję jeszcze na starty w Grand Prix - mówi Hampel w wywiadzie dla Tygodnika Żużlowego.

Hampelowi przewagę nad innymi może dać stabilizacja. Reprezentant Motoru Lublin nie chce nic zmieniać i woli otoczyć się zaufanymi osobami. - Ci sami ludzie, ten sam sprzęt. Silniki od pana Ryszarda Kowalskiego i od Ashleya Hollowaya. Tak było w zeszłym roku, ta współpraca się układała i w tym sezonie będzie tak samo. A ja pomimo tego, że zbliżam się powoli do czterdziestki to czuję się bardzo dobrze. Myślę, że naprawdę jestem jeszcze w stanie skutecznie powalczyć - zakończył 38-letni żużlowiec.

