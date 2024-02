Żużel. Janusz Kołodziej wróci do Unii Tarnów? Jest jeden warunek

Janusz Kołodziej przez połowę swojej kariery związany był z Unią Tarnów, a mniej więcej przez drugą część z Unią Leszno. W środowisku panuje przekonanie, że czterokrotny mistrz Polski na żużlu mógłby odejść z Leszna tylko w jednym kierunku, czyli do Tarnowa. Czy to w ogóle jest możliwe w najbliższym czasie? Zawodnik przedstawił, jak wygląda sytuacja.

Janusz Kołodziej może wrócić do Unii Tarnów

- Gdyby Unia Tarnów awansowała do PGE Ekstraligi, to rozważałbym powrót - powiedział szczerze w rozmowie z oficjalnym serwisem Żużlowej Reprezentacji Polski Janusz Kołodziej.

Na razie jednak wydaje się, że perspektywa powrotu Janusza Kołodzieja do Unii Tarnów jest dość odległa. Po pierwsze tarnowianie startują w Krajowej Lidze Żużlowej. Co prawda podczas ostatniego okienka transferowego zmontowali bardzo mocny skład, ale do awansu jeszcze daleka do droga. Po drugie Kołodziej też już swoje lata ma. Na razie prezentuje się świetnie, ale nie wiadomo, ile jeszcze będzie w stanie ścigać się na poziomie PGE Ekstraligi. W nieskończoność trwać to nie będzie, więc Unia Tarnów musiałaby naprawdę spiąć się i szybko wrócić do elity.