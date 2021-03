Żużel. Jakub Jamróg wraca do Betard Sparty Wrocław! Będzie pełnił rolę "gościa"

Działacze Betard Sparty Wrocław nie próżnują i cały czas szukają kolejnych zabezpieczeń na wypadek zarażeń koronawirusem w drużynie. Klub poinformował właśnie, że rolę "gościa" w nowym sezonie w ich zespole będzie pełnił Jakub Jamróg. Przypomnijmy, że wcześniej Sparta zawarła podobne porozumienie z Andrzejem Lebiediewem.

Powrót na stare śmieci

Jakub Jamróg to dobrze znana postać kibicom wrocławskiej Sparty. W sezonie 2019 jeździł dla tego klubu i to z całkiem dobrym skutkiem. Był solidną drugą linią i w pełni wywiązał się ze swojej roli. Rok później w drużynie jednak już go nie było. Działacze chcieli wzmocnić zespół, dlatego nie byli w stanie zagwarantować mu pewnego miejsca w składzie. Żużlowiec nie chciał siedzieć na beczce prochu, dlatego podpisał kontrakt z Motorem Lublin.



Ostatecznie wyszło jednak na to, że wpadł z deszczu pod rynnę. W Lublinie nie miał pewnego miejsca w składzie. W zasadzie co dwa mecze wylatywał ze składu na rzecz Pawła Miesiąca. Taka była wówczas strategia kierownictwa drużyny. Oczywiście Jamróg mógł pluć sobie w brodę, że nie został w Sparcie, ale przed sezonem nikt nie mógł przewidzieć dla niego tak czarnego scenariusza. Teraz jednak drogi obu stron znów się schodzą.



- Nie stwarzaliśmy żadnych problemów z wyrażeniem zgody. Cieszymy się, że klub z PGE Ekstraligi zainteresował się Kubą, ponieważ to tylko potwierdza, że pozyskaliśmy klasowego zawodnika. Jeśli dostanie szansę, wtedy będę obserwował jego jazdę oraz będę trzymał za niego kciuki - powiedział nam Eryk Jóźwiak, menedżer Zdunek Wybrzeża, obecnego klubu Jamroga.



Zabezpieczenie na wypadek koronawirusa



Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem, kluby PGE Ekstraligi będą mogły skorzystać z instytucji gościa pod warunkiem zakażenia w zespole. Sparta woli więc dmuchać na zimne sięgając po żużlowca, którego już zna, a który zna też wrocławski tor. Trudno wyrokować jakie szanse ma Jamróg nawet na incydentalny występ w meczu. Zakładając pecha i wykrycie koronawirusa w drużynie, to i tak żużlowiec Zdunek Wybrzeża Gdańsk nie będzie miał pewnego "placu". Wcześniej bowiem z klubem dogadał się Andrzej Lebiediew, więc trener Dariusz Śledź będzie mógł wybierać z tej dwójki.



W każdym razie dodatkowych ruchów w przypadku Sparty już raczej nie należy się spodziewać. Dwójka solidnych żużlowców, z przeszłością w PGE Ekstralidze, wydaje się być co najmniej solidnym zabezpieczeniem.



Aktualna lista gości w PGE Ekstralidze:

eWinner Apator Toruń - Wiktor Kułakow, Frederik Jakobsen (?)

Moje Bermudy Stal Gorzów - Nicolai Klindt

Betard Sparta Wrocław - Andrzej Lebiediew, Jakub Jamróg

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Oskar Polis

Fogo Unia Leszno, Falubaz Zielona Góra, Motor Lublin, ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - brak





