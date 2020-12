Orzeł Łódź ma za sobą najlepszy sezon od lat. Klub prowadzony obecnie przez Adama Skórnickiego po raz ostatni na podium pierwszoligowych rozgrywek znalazł się cztery lata temu. Nowy sezon będzie dla łodzian nie lada wyzwaniem. Z zespołem pożegnał się lider, a dodatkowo każdy mecz może powodować ciarki na plecach. Wszystko z powodu Norberta Kościucha.

Ekipa prowadzona przez Adama Skórnickiego w kończącym się właśnie roku zaskoczyła całą żużlową Polskę. Orzeł już od pierwszego spotkania radził sobie nadspodziewanie dobrze, często pokonując teoretycznie mocniejszych rywali na papierze. Wisienką na torcie okazał się niewątpliwie domowy triumf z gwiazdorskim eWinner Apatorem Toruń. Znakomite występy zaowocowały kapitalnym trzecim miejscem na koniec rywalizacji. Dawno nie było tak dobrze. Ostatni raz łodzianie na podium znaleźli się w 2016 roku.

Dobre rezultaty w sezonie 2020 to przede wszystkim ogromna zasługa Rohana Tungate’a. Australijczyk ma za sobą jeden z najlepszych sezonów w swojej dotychczasowej karierze. Włodarzom nie udało się jednak zatrzymać 30-latka w Centralnej Polsce. W jego miejsce sprowadzono z kolei jego rodaka - Brady’ego Kurtza. O kilka lat młodszy zawodnik przez kilka lat z rzędu startował w PGE Ekstralidze i niewątpliwie na papierze będzie liderem całej ekipy. Co najważniejsze doskonale zna on tamtejsze środowisko, bowiem w 2020 roku Fogo Unia Leszno zdecydowała się na jego wypożyczenie do Orła.

- Dobrze, że został, choć sezon 2020 nie był dla niego udany. Teraz jednak powinien być jednym z lepiej punktujących zawodników zespołu. Pamiętam rok 2019 i patrzę na Kurtza przez ten pryzmat. Wtedy nie tylko zdobywał punkty, ale i pomagał kolegom, walczył. To jest doskonały zawodnik młodego pokolenia, który miał wypadek przy pracy - oznajmił Wojciech Dankiewicz na łamach polskizuzel.pl

Spośród krajowych zawodników, oczy wszystkich kibiców zwrócone będą przede wszystkim na Norberta Kościucha. Za polskim żużlowcem przemawia ogromne doświadczenie i wciąż olbrzymi głód rywalizacji z najlepszymi na świecie. Doskonale pokazują to ostatnie wyniki oraz widowiskowa jazda.

- Swego czasu był najlepszym zawodnikiem pierwszej ligi, a i teraz będzie jednym z czołowych. Przygoda z PGE Ekstraligą z różnych powodów mu nie wyszła, ale ja mam do niego sympatię. Pamiętam, jak zdawał licencję w Unii Leszno. To był zawsze fajny gość, który miał i ma taki sposób jazdy na pierwszym łuku, że wszyscy mieli ciarki na plecach. Myślę, że niektórzy rywale nawet się tego bali, ale Norbert taką ma technikę. Najważniejsze, że jest ona skuteczna - zakończył ekspert stacji nSport+.