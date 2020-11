​Żużel. Jak może wyglądać 2. Liga Żużlowa? OK Bedmet Kolejarz Opole i Lokomotiv Daugavpils budują mocne składy

Choć listopadowe okno transferowe potrwa jeszcze przez kilka dni, to i tak już sporo wiemy. O zwycięstwo w 2. Lidze Żużlowej najprawdopodobniej powalczy OK Bedmet Kolejarz Opole z Lokomotivem Daugavpils. Inne ekipy postarają się im deptać po piętach, jednak to nie będzie takie proste.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Co zrobić z Drabikiem. Wideo INTERIA.TV

Lokomotiv Daugavpils:

Reklama

Potwierdzeni seniorzy: Hans Andersen, Tomas H. Jonasson, Jewgienij Kostygow, Oleg Michaiłow.

Potwierdzeni juniorzy: Francis Gusts, Ricards Ansviesulis, Elvis Avgucevics, Ernest Matjuszonoks, Daniił Kołodinski, Kristers Lumanis, Aleksiej Pilac, Rudolfs Sprogis, Maris Strelcovs.

Trener: Nikołaj Kokin.

Lokomotiv Daugavpils nie chce na stałe ugrzęznąć w najniższej klasie rozgrywkowej. Zespół prowadzony przez Nikołaja Kokina z pewnością włączy się do walki o natychmiastowy powrót do eWinner 1. Ligi. W zespole zostali wszyscy juniorzy, ale do grona seniorów wstąpił Oleg Michaiłow. Łotyszem interesowały się kluby z wyższych lig, jednak działacze nie zamierzali go sprzedawać. Żużlowiec ma ważny kontrakt i to się dla nich najbardziej liczy. W pierwszej połowie okienka do zespołu dołączyli dwaj doświadczeni zawodnicy - Hans Andersen oraz Tomas H. Jonasson. Najlepsze lata karier mają raczej już za sobą, lecz w II lidze powinni znaleźć się w czołówce klasyfikacji. Możliwe jest kontynuowanie współpracy z Pontusem Aspgrenem i Kjastasem Puodżuksem. Ciekawa drużyna, awans całkiem realny.

OK Bedmet Kolejarz Opole:

Potwierdzeni seniorzy: Andriej Kudriaszow, Kamil Brzozowski, Oskar Polis, Jacob Thorssell, Mads Hansen.

Potwierdzeni juniorzy: Oskar Rowecki.

Menedżer: Piotr Mikołajczak.

Drugi z faworytów do triumfu w całych rozgrywkach. OK Bedmet Kolejarz roku na rok buduje mocną drużynę, jednak zawsze ktoś znajdzie się jeszcze mocniejszy. W sezonie 2021 ma być inaczej. Zatrudniony na stanowisku menedżera zespołu został Piotr Mikołajczak. Formacja seniorska wygląda imponująco. Bez problemu można znaleźć zawodników objeżdżonych w pierwszoligowych bojach, a taki Jacob Thorssell wcale nie był statystą. Co prawda miał problem z rozszyfrowaniem toru w Gdańsku, lecz na wyjazdach Zdunek Wybrzeże miało z niego pożytek. Sporo do udowodnienia mają natomiast Andriej Kudriaszow i Kamil Brzozowski. Mads Hansen odrzucił oferty z eWinner 1. Ligi, żeby regularnie startować w 2. Lidze Żużlowej. Na razie dużym znakiem zapytania są juniorzy. Obok Oskara Roweckiego startować powinni: Marcel Krzykowski i Łukasz Szczęsny.

SpecHouse PSŻ Poznań:

Potwierdzeni seniorzy: Tero Aarnio, Kevin Woelbert, Robert Chmiel, Jonas Seifert-Salk.

Potwierdzeni juniorzy: -

Trener: Piotr Paluch.

Tylko trzy miejsca zarezerwowane w SpecHouse PSŻ-cie. W poznańskim zespole na pewno zostaje jeden z liderów, czyli Kevin Woelbert. Niemiec już przedłużył umowę. Potwierdzono również transfery Tero Aarnio, Jonasa Seiferta-Salka i Roberta Chmiela - o możliwych przenosinach tego trzeciego informowaliśmy już 1 listopada. Współpraca ze Stalą Gorzów działa wzorowo. Efektem tej wzorowej współpracy będzie wypożyczenie Kamila Pytlewskiego. Na tym nie koniec. Gościnnie jeździć w stolicy Wielkopolski ma ktoś z trójki Wiktor Jasiński - Mateusz Bartkowiak - Kamil Nowacki. To już zależy od trenera Moje Bermudy Stali - Stanisława Chomskiego. W Poznaniu zostaną Zbigniew Suchecki oraz Lars Skupień. Wielce prawdopodobna jest też gościnna jazda Lukasa Fienhage.

RzTŻ Rzeszów:

Potwierdzeni seniorzy: Ilja Czałow, Adam Ellis, Patryk Rolnicki.

Potwierdzeni juniorzy:

Trener: Michał Widera Pod koniec października prezes RzTŻ - Jan Madej - w rozmowie z nowiny24.pl wyznał, że ma komplet zawodników na przyszły sezon. Z Podkarpacia na pewno nie ruszają się dwaj obcokrajowcy, a mianowicie Ilja Czałow i Adam Ellis. Ważny kontrakt ma jeszcze Patryk Rolnicki, jednak pozostanie tego żużlowca nie jest jeszcze przesądzone. W sobotę informowaliśmy, że prawdopodobne są jego przenosiny do Orła Łódź. W kadrze rzeszowian znajdzie się Hubert Łęgowik, a także Tim Soerensen (U-24). Ponadto, toczone są rozmowy z Samem Mastersem oraz Nicklasem Porsingiem. Być może do wzięcia będzie Andriej Karpow, którym RzTŻ się interesuje. Jako "gość" startować może również Bartłomiej Kowalski z Eltrox Włókniarza Częstochowa.

Stainer Unia Kolejarz Rawicz: Potwierdzeni seniorzy: Keynan Rew.

Potwierdzeni juniorzy: Kacper Pludra, Krzysztof Sadurski, Hubert Ścibak, Damian Ratajczak.

Trener: Roman Jankowski.

Kadra rawiczan najprawdopodobniej będzie się składać z następujących zawodników: Damian Baliński, Keynan Rew, Jaimon Lidsey (gość), Szymon Szlauderbach (gość), Marcel Kajzer, Kacper Pludra, Krzysztof Sadurski, Hubert Ścibak, Damian Ratajczak. Leszczyńska młodzież (głównie młodzież) ma gdzie zdobywać cenne doświadczenie.

Wolfe Wittstock:

Potwierdzeni seniorzy: -

Potwierdzeni juniorzy: -

Trener: -

Kompletna cisza, jeśli chodzi o przyszłoroczny skład Wolfe Wittstock. Nie należy się jednak spodziewać wielkich zmian. Na pewno dłużej w tym zespole nie będzie występował Lukas Fienhage, który podpisał kontrakt ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk.