W środę we Wrocławiu mieliśmy przedsmak ligowego meczu Eltrox Włókniarz – Betard Sparta. Na Stadionie Olimpijskim odbyła się runda DMPJ z udziałem juniorów obu drużyn. Lepsza okazała się Sparta, ale gdyby zsumować jedynie punkty duetów startujących w PGE Ekstralidze, to Włókniarz wygrał 30:24. Treningi z mistrzem świata Gregiem Hancockiem jeszcze w przypadku Sparty nie procentują.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra. Wilki liderem. Miesiąc po laniu w Rybniku INTERIA.TV

Reklama

Ekstraligowy duet Eltrox Włókniarza Jakub Miśkowiak, Mateusz Świdnicki zdobył w zawodach DMPJ we Wrocławiu łącznie 30 punktów (każdy z zawodników po 15). To był prawdziwy pokaz siły przed niedzielnym ligowym spotkaniem Włókniarza z Betard Spartą.

Reklama

Młodzi zawodnicy Sparty, choć trenuje ich 4-krotny mistrz świata Greg Hancock, przekonali się, że do rówieśników z Częstochowy wiele im brakuje. I to pomimo tego, że Przemysław Liszka nie jest żółtodziobem, a Michał Curzytek to żużlowiec, o którym mówi się, że to spory talent.

Hancock potrzebuje czasu

Nie od razu jednak Kraków zbudowano. Kilka sesji treningowych z Hancockiem nie uczyni z wrocławskim juniorów mistrzów. Wiadomo, że szkolenie, to proces długofalowy. Inna sprawa, że w Sparcie przekonują, że już widać pierwsze efekty współpracy klubu z mistrzem. Z każdym meczem powinni się oni prezentować lepiej, a z czasem przełoży się to na punktową zdobycz.

Gdyby prześledzić dotychczasowe występy ligowe młodych wrocławian, to na razie nic się nie zgadza. Na inaugurację mieliśmy 4 punkty Curzytka i 3 z bonusem Liszki. W kolejnych było coraz gorzej. 2+2 w Grudziądzu, choć juniorzy pojechali łącznie w 9 biegach. W Lublinie młodzieżowcom Sparty wpadł tylko 1 punkt. Zdobył go Liszka.

Na tle mocnej pary częstochowskich juniorów trudno będzie o jakiś przełom wrocławskiej młodzieży. Inna sprawa, że duetu Liszka, Curzytek skreślać nie można. Zwłaszcza tego drugiego. Przecież niewiele brakowało, by tydzień temu wygrał finał Brązowego Kasku. Pewne zwycięstwo stracił, zaliczając upadek w ostatnim biegu.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź