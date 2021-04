Z samego rana dotarła do nas bardzo smutna informacja. Zmarł Jacek Gomólski, były żużlowiec oraz ojciec Adriana i Kacpra. Miał 53 lata.

Jacek Gomólski nie żyje - taka informacja dotarła do nas z samego rana. To były żużlowiec, który w trakcie swojej kariery reprezentował barwy Startu Gniezno (1984-1987, 1990-1995, 1999-2001), a także Polonii Bydgoszcz (1988-1989, 1996-1998). Był również reprezentantem Polski. Miał zaledwie 53 lata. Nie wiemy, co było przyczyną śmierci wychowanka klubu z pierwszej stolicy Polski.

Po zakończeniu ścigania w 2001 roku, pomagał w rozwoju karier swoich synów - Adriana oraz Kacpra, których kibice "czarnego sportu" doskonale znają. Karierę kontynuuje już tylko ten drugi, a sezon 2021 spędzi w pierwszoligowym ROW-ie Rybnik. Jak się dowiedzieliśmy - jeszcze tydzień temu Jacek Gomólski przyjechał do Rybnika z synem na trening.



Cześć jego pamięci! Rodzinie składamy najszersze kondolencje.



