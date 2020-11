​Żużel. Jacek Frątczak typuje pierwszą czwórkę eWinner 1. Ligi, a także wskazuje drużynę, która wygra rozgrywki

Sezon 2021 w eWinner 1. Lidze zapowiada się niesamowicie ciekawie. Poprawne wytypowanie czołowej czwórki graniczy niemal z cudem. Jacek Frątczak uważa, że do fazy play-off dostaną się: Abramczyk Polonia Bydgoszcz, Unia Tarnów, Zdunek Wybrzeże Gdańsk oraz PGG ROW Rybnik. Jego zdaniem, to ta ostatnia drużyna wywalczy awans do PGE Ekstraligi.

- Polonia, Unia, Wybrzeże i ROW, te cztery drużyny widzę w play-off eWinner 1.Ligi w sezonie 2021 - skomentował Jacek Frątczak w rozmowie z portalem polskizuzel.pl. Znany żużlowy menedżer i ekspert wyjaśnił, dlaczego wskazał akurat te zespoły. Co ciekawe, jego zdaniem najmocniejszy skład ma PGG ROW Rybnik. - Nie wiem, czy wygrają rundę zasadniczą, ale twierdzę, że w kluczowym momencie zrobią, co do nich należy. Mają ludzi, co zjedli zęby na walce o ważne cele, są w tym doświadczeni. Jest trener Marek Cieślak, jest Holta, jest też Jensen. Najważniejsze jest to, że Holta czy Jensen nie znaleźli się w Rybniku, dlatego, że byli słabi. Oni naprawdę mają za sobą niezły sezon. Do tego dochodzi Łogaczow, który jest na fali wznoszącej. Dobrym wyborem jest też Trofimow na U-24, jego punkty będą w wielu meczach kluczowe. Mam znak zapytania przy Gomólskim, ale w razie czego zrównoważą to juniorzy, którzy zdobyli ekstraligowe doświadczenie - powiedział.

Podopieczni Marka Cieślaka powinni mieć najwięcej problemów ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk. - Mówi się, że prezes Tadeusz Zdunek był królem polowania, że przebudował zespół we właściwym kierunku i ja się z tym zgadzam. Dobrze, że został Pieszczek, bo to jest fundament tego projektu. Kolejna rzecz to pozyskanie Jamroga. On nie jest wybitnym startowcem, ale potrafi się ścigać. Przez trzy lata w PGE Ekstralidze nabrał doświadczenia, miał też fajne wyścigi. Właściwie to stabilizacji mu brakowało. Jednak Jamróg będzie gwiazdą ligi. Do tego dochodzi kolejna gwiazda, czyli Kułakow. Jest jeszcze odkrycie ligi Rasmus Jensen i wartościowy zawodnik do lat 24, czyli Michał Gruchalski. Mamy drużynę na finał, ale nie wiem, czy na awans. Tam jest dodatkowo problem z infrastrukturą - dodał Frątczak.

Dopiero w dalszej kolejności typowana jest Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Miejsce w fazie play-off dla tej drużyny i tak byłoby sukcesem. - Bydgoszczanie bardzo sensownie poukładali skład. Mają mocnych Polaków. Gała jest świetny na warunki pierwszoligowe, a Zengota to materiał na lidera. Poza tym drużyna wejdzie w sezon z dobrą energią, bo świetnie kończyła ubiegły rok. Zacznie też coraz bardziej procentować wsparcie dyrektora sportowego Tomasza Golloba. Tam może nie ma szans na awans, czy na finał, ale na czwórkę tak. Poza wszystkim podobają mi się inwestycje w stadion. Co ważne, Polonia ma pieniądze, a to w żużlu jest bardzo, ale to bardzo ważne - podkreślił.

Żużlowy menedżer najmniej ciepłych słów skierował w stronę tarnowian. - Nie jestem fanem tego zespołu, a gdybym był kibicem, to miałbym kłopot, bo to nie jest perspektywiczna drużyna, a i zbudowano ją trochę na zasadzie przypadku. Jednak to mocny zespół. Inna sprawa, że taki Iversen, choć przez lata był gwiazdą PGE Ekstraligi, będzie się musiał natrudzić, żeby potwierdzić swój status. Wie coś o tym Miedziński, któremu w pierwszej lidze nie wyszło. Idąc dalej, powiedziałbym, że Unia ma niezłych Polaków i ciekawych juniorów na czele z Przemkiem Koniecznym. On w tym roku, w wielu meczach, nie ustępował Mateuszowi Cierniakowi, który jest uważany za wielki talent. Unia nie jest na finał, ale na czwórkę tak - podsumował Frątczak.