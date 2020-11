Żużel. Jacek Frątczak: Falubaz zachował rozsądek w transferach, ale strata Vaculika jest niepowetowana [FELIETON]

- Martin Vaculik był liderem Falubazu, a taka rola z perspektywy wyniku całego zespołu jest bardzo ważna. Spośród nowych nabytków największy potencjał ma Max Fricke. Drużyna może mieć z niego pożytek - pisze w swoim felietonie Jacek Frątczak.

Jacek Frątczak to były menedżer żużlowy, a obecnie ekspert. W przeszłości prowadził zespoły Falubazu Zielona Góra oraz Apatora Toruń. W swoim cyklu felietonów dzieli się swoją opinią na temat najgorętszych żużlowych doniesień.

Zacznijmy od tego, że teraz możemy sobie tylko pospekulować na temat siły poszczególnych drużyn. Tak naprawdę wszystko zweryfikuje sezon. A skoro podejmuję temat Falubazu Zielona Góra, to warto przypomnieć, że już w minionym sezonie ten zespół nie miał najwyższych notowań, a wynik i tak udało się zrobić bardzo dobry. Dlatego przestrzegam przed krytyką transferów zielonogórskiego klubu.

Falubaz miał aspirację i rozmawiał z najlepszymi zawodnikami na rynku. Władze klubu zmuszone były jednak obracać się w ramach pewnych finansowych ramach, które nie pozwoliły na przeprowadzenie hitów transferowych. W Zielonej Górze zwyciężył rozsądek i kto wie, czy taka taktyka za jakiś czas nie okaże się słuszna. Widzimy, co się dzieje na świecie, więc w pełni zasadna jest polityka władz klubu, aby nie szastać kasą i nie zabijać się o najdroższych zawodników.

Uważam jednak, że tacy zawodnicy jak Fricke, Zagar czy Tungate są bardzo ciekawi. Szczególny potencjał moim zdaniem wykazuje pierwszy z nich. Nie wykluczam, że odpali w Falubazie, a drużyna będzie miała z niego duży pożytek. Wydaje się, że ma on z tej trójki największy potencjał. Pamiętajmy, że gdyby nie przepis o zawodniku u-24 on nadal jeździłby w Betard Sparcie Wrocław. Zresztą podobnie jak Zagar. On też ma za sobą świetny sezon, a de facto ucierpiał przez nowy regulamin.

Poza tym miejmy na uwadze, że dwa plus dwa w żużlu nie zawsze równa się cztery w żużlu. Na wynik końcowy składa się wiele czynników. Natomiast analizując ruchy transferowe zielonogórskiego klubu nie sposób wspomnieć o stracie Martina Vaculika. Słowak był liderem, a taka rola z perspektywy wyniku całego zespołu jest bardzo ważna. Aby wygrywać mecze, drużyna potrzebuje zwycięstw indywidualnych, z czego wywiązywał się właśnie Vaculik. To bez wątpienia topowy żużlowiec PGE Ekstraligi. Zastąpienie go będzie największym wyzwaniem przed nowo pozyskanymi zawodnikami, którzy podpiszą kontrakty z Falubazem. Odejście Vaculika jest stratą niepowetowaną.

Zobaczymy też, jak odnajdzie się młodzież zielonogórska. Parę juniorów stanowić będą absolutni debiutanci w PGE Ekstralidze. Tutaj widać spadek jakościowy względem sezonu 2020. Oczywiście nie zapominajmy, że problem ten dotknie większość klubów. W takiej sytuacji, gdy pojawiają się w drużynie znaki zapytania, jeszcze bardziej wzrasta rola liderów. To oni dźwigają na własnych barkach wynik zespołu.

Jacek Frątczak